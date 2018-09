Thajský chrám WHITE TEMPLE: Dechberoucí místo, kde se NEBE střetává s PEKLEM

Jakmile vykročíte, není cesty zpět. A není to jenom nějaké budhistické heslo. Cesta do chrámu nemá zpáteční cestu. Když se dostanete ke chrámu, nemůžete se vrátit, a když byste chtěli, hlídač vás velmi hlasitě upozorní, že ven se dostanete jedině tehdy, budete-li pokračovat dále. Cesta z pekla do nebe symbolizuje budhistickou myšlenku cesty k osvícení.

Vnitřek chrámu je plný moderních kulturních referencní v klasickém budhistickém zobrazení. A kdo že za chrámem vůbec stojí? Není to žádný architekt, který žil před tisíci lety. Chalermchai Kositpipat, narozen v Chaing Rai, vystudoval tradiční thajskou školu umění se rozhodl, že starý a poničený chrám v jeho domovině zrekonstruuje a vytvoří z něj své životní dílo.

Do dnešního dne utratil Kositpipat za svůj projekt více než milion amerických dolarů z vlastní kapsy. Ačkoliv se nebrání darům, stanovil maximální limit 10 000 dolarů, aby dárci nemohli nijak ovlivnit rozvoj chrámu a jeho podobu.

V roce 2014 bylo v Chiang Mai zemětřesení a poškodilo chrám. Zdevastovaný Kositpipat se začínal svého projektu vzdávat, naštěstí se objevil tým inženýrů, který chrám zkontroloval a zjistil, že chrám neutrpěl žádné velké škody. Chrám se i nadále vyvíjí a každým rokem můžete spatřit něco nového, co Kositpipat do svého životního výtvoru přidal.

Opatrně vkročte do naší galerie a vypravte se s námi duchovní cestou do nejúžasnějího chrámu na světě.