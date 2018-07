Unikátní video: Obří zabijácké kosatky pronásledují rybářskou loď

VIDEO: MLADÝ PÁR VYLEZL NA NEJVYŠŠÍ KOMÍN V EVROPĚ. ZÁBĚRY VÝSTUPU BEROU DECH!

Za lodí plavaly zabijácké kosatky překvapivě dlouho. Rybáři se v tu chvíli mohli utěšovat jenom tím, že ačkoli se těmto kosatkám přezdívá zabijácké velryby, na lidi útočí jen velmi výjimečně. Přesto je více než děsivé, když vidíte, jak snadno kosatka pronásleduje loď jedoucí na plnou rychlost.

Video se krátce po zveřejnění stalo virálním a strhlo na sebe pozornost veřejnosti i vědců. Většina lidí se dodnes dohaduje, co bylo vlastně motivem pronásledování největších oceánských tvorů. Kosatky dravé dokáží být velmi agresivní, hravě si poradí např. se žraloky, vyhladovělé zaútočí i na človeka. To, že by se chystaly napadnout takto velký objekt, bylo však na kameru zaznamenáno poprvé.