V jakých podmínkách se vyrábí značkové oblečení? Takto to vypadá v továrně v Bangladéši

Z této galerie vám bude možná trochu úzko, ale tak to zkrátka je. Aby oblečení bylo co nejlevnější a co nejvíc se ho prodalo, je potřeba, aby náklady na jeho výrobu byly co nejnižší. Například v Bangladéši dostávají zaměstnanci krejčovské dílny za svou práci pouhý dolar na den, tedy nějakých 25 korun. Navíc barvení a pískování látek je nejnebezpečnější práce v textilním průmyslu, jelikož se pracuje s chemikáliemi a dalšími škodlivými látkami, v mnoha případech pochopitelně bez ochranných prostředků.

V takto otřesných podmínkách pracují celé rodiny, děti nevyjímaje, protože je to mnohdy jediný dostupný zdroj příjmů. Takže, až budete příště remcat, že vaše džíny nemají precizně přišitá všechna poutka, tak si uvědomte, v jakých podmínkách mohly být vyrobené a kdo je vyráběl!

