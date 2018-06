Nebezpečné video z koridy: Býk vyskočil z arény mezi diváky a nastalo peklo

Děsivý případ zachycený na videu není jediný svého druhu. National Geographic proto na konci videa položil divákům otázku, jak by se zachovali, kdyby se ocitli v kůži nešťastníků v aréně. Na výběr dal tři možnosti:

A. Uskočíte, aby k vám býk nestál čelem, ale bokem

B. Zamáváte před býkem bílým šátkem

C. Poběžíte po sedačkách směrem dolů

Schválně, co byste udělali vy?

Ovšem, nejspíš byste přidali odpověď D - v takové panice a tlačenici byste asi nic moc dělat nemohli, dav by vás někam strhnul. Možností E by pak jistě bylo na podobné představení vůbec nechodit a býčí zápasy zrušit.

Vezměme to však čistě teoreticky: uskočení do strany by vám zřejmě nepomohlo zachránit krk, protože dobytek má umístěné oči po stranách hlavy a jeho zrak je schopen zabrat úhel širší než 300 stupňů.

Nespasí vás ani bílá barva šátku. Býci totiž nereagují na červenou barvu, jak se dříve věřilo, dráždí je pohyb. Nezáleží na tom, zda je šátek rudý, bílý nebo puntíkatý - býka nejvíc rozzuří ten, kterým nejintenzivněji máváte.

Pokud byste však měli možnost běžet dolů po stupíncích, schodech či lavicích, nejspíš byste býčím rohům unikli. Pro býka totiž není přirozené scházet schody, natož z nich seběhnout. I na videu je vidět, že býk běží po sedačkách směrem vzhůru, zpátky by mu to ani nešlo. Správnou odpovědí je tedy C - běžet dolů a doufat, že ochrannou bariéru nezačnou přeskakovat i ostatní býci v aréně.

