Video: Gazela chytře přelstí geparda i hyenu a zázračně unikne smrtelnému útoku

Tahle gazela měla opravdu namále. Útok hladového geparda ji nezabil hned, jen omráčil. Na scéně se v tu chvíli objevila hyena, která se rozhodla ukrást gepardovi oběd. V okamžiku, kdy hyena geparda zaháněla k ústupu, gazela se jako zázrakem postavila na nohy a vydala se na úprk.

Skoro to až vypadá, jako by gazela hrála mrtvého brouka a schválně předstírala smrt, aby se stala pro geparda nezajímavou kořistí. Když se však na záběry podíváte lépe, uvidíte, že se gazele při útoku geparda zaklínila noha za krkem, což pro gazelu rozhodně není přirozená pozice. Gepard ji nejspíš přidusil, když se jí snažil prokousnout hrdlo, což způsobilo omezený přívod kyslíku do mozku a následně mdloby.

Ačkoli gepardi vypadají jako silné a neohrožené kočkovité šelmy, jejich tělo je stavěno na rychlý běh, nikoli na rvačky s jinými živočišnými druhy. Většinou loví jen gazely, na větší antilopu si troufnou pouze ve dvojici. Před hyenou a dalšími predátory raději ustoupí - z tohoto důvodu si na ulovené kořisti pochutnají pouze v polovině případů.

V mladém věku se gepardi často sami stávají kořistí silnějších predátorů. Úmrtnost gepardích koťat v prvních měsících života je dokonce devadesátiprocentní! Gepardí matka obvykle přenáší mláďata každý den na jiné místo, aby zmátla lvy, hyeny a další nepřátele, ale bohužel se často stává, že predátoři úkryt beztak objeví, zatímco je na lovu. Byly zaznamenány i případy, kdy lev gepardí matku tajně sledoval, aby odhalil její útočiště.

