VIDEO: Mladý pár vylezl na nejvyšší komín v Evropě. Záběry výstupu berou dech!

VIDEO: CO SE STANE, KDYŽ ROZŘÍZNETE OBŘÍ VOSÍ HNÍZDO? TITO NADŠENCI TO UDĚLALI

Když si člověk při lezení na něco tak vysokého, jako je komín zmiňované slovinské elektrárny, představí, co by se stalo, kdyby se přehmátl a slétl dolů, běhal by mu mráz po zádech a sen o stanutí na vrcholu by možná raději zapomněl.

To ale v případě tohoto páru nehrozí, muž i jeho partnerka jsou pevně rozhodnuti. Tajný výlet na komín plánovali nejspíš hodně dlouho. A tak se do něj před setměním pustí.

Jak pohled z takové výšky vypadá, zjistíte v našem videu.