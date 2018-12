Video: Nádherná reakce delfínů na hudbu. Skutečně dokáží zpívat?

Jeden z delfínů se k hudebníkovi přidal a začal spontánně zpívat, a to přesně do rytmu. Přestože se jeho hlas držel jen na jednom tónu, klarinetistovo vystoupení skvěle doplnil. Nebylo by vůbec s podivem, kdyby tohoto hudebně nadaného vodního savce někdo angažoval do jazzového orchestru pro originální improvizace.

Jak ale vyplývá z jiného experimentu, jazzovou hudbu prý delfíni nemají zrovna v lásce. Nelíbí se jim ani rock, dávají přednost klasice. Obzvláště pozitivně pak reagují na song Lotus Flower od Radiohead. Alespoň to tvrdí indická instruktorka Willow Withy, která s delfíny cvičí jógu. "Jakmile tuhle písničku pustím, delfíni připlavou ke sklu a jsou zvědaví, co se v tělocvičně děje. Třou se o sklo a chtějí být se mnou v těsnějším kontaktu," vypověděla Willow.

Ještě bychom asi měli vysvětlit, jak vlastně delfíni trénují jógu. "Když vejdu do místnosti, delfíni připlují ke sklu jako nadšená štěňata a čekají, až se postavím na hlavu," popisuje instruktorka. "Často moje pohyby napodobují a plavou hlavou dolů, jako by se ke mně chtěli připojit. Mám pocit, že mezi námi vzniklo opravdu silné pouto."

Vraťme se ale k delfínům, kteří rádi "zpívají". Podle vědců je něco jako zpěv vlastní těhotným samicím, které opakují určité hvízdání těsně před porodem a ještě nějakou dobu po něm. Vědci se domnívají, že si tím mládě zvyká na matčin hlas a po příchodu na svět ho díky tomu dokáže snadno rozeznávat. Co je ještě pozoruhodnější, ostatní delfíni ve skupině se v tomto období ztiší, aby mládě nemátli vlastními hlasy. Jak je vidět, lidstvo v tomto ohledu za delfíny dlouhou dobu zaostávalo - doporučení mluvit na dítě a zpívat mu, když je ještě v děloze, začali lékaři dávat těhotným ženám teprve v nedávné době.