Video: Nebezpečný pokus. Muž vstoupí do bazénu plného hladových piraňí. Přežije?

Britský televizní moderátor Jeremy Wade nicméně tu odvahu našel a v bazénu se osmělil. Jak je možné, že z něj dravé ryby neotrhaly cáry masa, jak jsme na to zvyklí z hororových filmů?

Moderátor chtěl svým odvážným vystoupením dokázat, že piraně ve skutečnosti nejsou tak agresivní, jak nám předestírá hollywoodská produkce. Červenobřiché piraně naopak překvapí svojí plachostí, v přírodě vyhledávají spíš stinná zákoutí a úkryty, než že by krvelačně pronásledovali loďky a čekali na okamžik, kdy nějaký neopatrný rybář strčí ruku do řeky.

Jak Jeremy Wade ve videu vysvětluje, piraně přiláká k hodování pach krve; stejně jako žralok, ani piraňa by vás teoreticky neměla napadnout, pokud zrovna na těle nemáte řeznou ránu a neteče z vás krev. Pozor ovšem musíte dávat při krmení. Jakmile se piraně dají do jídla, instinktivně chňapou po všem okolo a vaše prsty by to opravdu mohly odnést.

Piraně na teplokrevné živočichy zpravidla neútočí ani ve volné přírodě. Výjimkou jsou podle vědců období sucha, kdy hladina vody klesne, ryby se tísní v menším prostoru, a mají tudíž k dispozici i méně potravy. Potom se snaží ukořistit, co se dá. Pokud se do řeky zatoulá poraněné zvíře nebo člověk, piraně z něj doslova ohryzají všechny měkké tkáně.

