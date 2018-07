Nejnebezpečnější silnice světa: Jen z tohoto videa se vám sevře žaludek

Atlantická cesta v Norsku v oblasti západních fjordů spojuje místní ostrůvky a v určitých ročních období odtud můžete pozorovat lachtany velryby. Silnice proto patří k vyhledávaným turistickým lokalitám a na první pohled vypadá zcela nevinně - nakonec, jsme v západní části Evropy, kde se na bezpečnost silnic důsledně dbá. Když vám ale řekneme, že zde jenom během stavby tohoto úseku proběhlo 12 hurikánů, uvědomíte si, že počasí je v této oblasti nevyzpytatelné a stát se může cokoli. Můžete třeba doslova projíždět mořskými vlnami, jako to vidíte na videu.

Severní úsek cesty Yungas, který spojuje bolivijská města La Paz a Coroico, je přezdíván silnice smrti. Až do roku 1994 zde umíralo 200 až 300 lidí ročně, což v průměru odpovídalo jednomu havarovanému autu každý druhý týden. Jednou z nejtragičtějích nehod bylo zřícení autobusu v roce 1983, kdy zahynula stovka pasažérů. Nebezpečná horská silnička, na jejíchž úsecích se nevešla dvě vozidla vedle sebe, byla na přelomu milénia trochu upravena a vybudovala se i alternativní, bezpečnější cesta. Původní silnice smrti přesto dodnes láká hazardéry milující adrenalin a ke smrtelným úrazům zde stále dochází.

Most přes řeku Vitim na Sibiři není nic pro začínající řidiče. 570 metrů dlouhý a 2 metry široký, ztlučený ze železničních pražců, na kterých se podepsal zub času, bez jakéhokoli zábradlí a s nulovou údržbou by tento most určitě neprošel kritérii Evropské komise coby pojízdná cesta pro motoristy. A když ještě v ke všemu v zimě namrzne… Jenomže tady nejsme v Evropě, ale na Sibiři, a místní řidiči si tudy často krátí cestu do spádového města. Hrdě se přitom chlubí, že se tu dosud nikdo nezabil. Inu, nouze naučila Dalibora housti a ze Sibiřanů učinila vynikající řidiče.

Určitě vás nepřekvapí, že zbylé dvě silničky zachycené na videu najdeme v Himálájích. Tohle pohoří je přímo stvořené pro adrenalinové výlety na motorce, při kterých jde doslova o život. Cesta horami v indickém svazovém státě Džammú a Kašmír je o to nebezpečnější, že jde o opuštěné místo, kde vám v případě nouze těžko někdo přispěchá na pomoc. Nejbližší policejní stanice je kilometry daleko a podle cestovatelů místní strážci pořádku holdují více alkoholu než vykonávané službě.