Video jak z hororu: Parazitický červ promění šneka v zombii

Hororový příběh přírody začíná ve chvíli, kdy šnek slíže z listů ptačí trus obsahující vajíčka motolice podivné. Larvy se vyvinou uvnitř jeho těla a putují k tykadlům, na nichž vytvoří zelenohnědé vaky připomínající hýbající se housenky. To je přesně podoba, které potřebují docílit, aby si jich všimnul hmyzožravý pták, do jehož útrob se chtějí dostat. Zároveň ovládnou šnekův mozek a pozmění informace přenášené neurony do svalů tak, že šnek upustí od svých běžných činností, přestane se schovávat pod listím a naopak začne šplhat na nekrytá a vyvýšená místa, kde je větší šance, že ho zpozoruje hladový pták.

Šnek tak kráčí vstříc jisté smrti, aniž by o tom věděl - pokud ho tedy ještě vůbec můžeme označit za žijícího tvora. Přesnějším výrazem by byl přívlastek "nemrtvý" - tedy zombie.

Jakmile je šnek sezobnut ptákem, motolice se v ptačích útrobách radostně rozmnožuje a nově nakladená vajíčka vyšle ven spolu s trusem, který zcela jistě brzy zase slízne další nic netušící šnek. Cyklus se může opakovat.

Podobných parazitických manipulátorů ovšem existuje mnohem víc a některé z nich znáte. Jedním z typických je třeba toxoplazmóza, která se rozmnožuje v těle kočky. Aby se do něj dopravila, infikuje nejprve myši a krysy a manipulací jejich mozku je zbaví strachu z koček. Napadení hlodavci dokonce začnou být přitahováni k odéru kočičí moči a sami se mňoukajícím predátorům předhazují.

Vědci se domnívají, že s mozkem oběti manipuluje i virus vztekliny. Nakažení jedinci totiž mívají agresivnější chování, což vede ke rvačkám, kousancům a škrábancům, a tím pádem k dalšímu šíření viru.