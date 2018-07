Vtipné video: Neohrabaní pětitunoví rypouši sloní útočí na zaparkovaná auta

Rypouši sloní žijí převážně v moři, na souš vycházejí jen na konci zimy v období páření. V této době téměř nepřijímají potravu a vystačí si s tukovými zásobami, jichž mají pod kůží požehnaně. Touha po páření se samicemi je zároveň důvodem ke konkurenčním bojům. Rozzuřený rypouš ve snaze získat dominantní postavení se částečně vztyčí a uštědřuje soupeři rány hlavou i tělem.

Lidem se rypouši vyhýbají, ale v době páření se občas stane, že některý z nich zabloudí do ulic. Zdá se to být až nemožné, jak se tento nemotorný tvor z čeledi tuleňovitých dokáže pohybovat městem. Na lidi sice neútočí, ale zato se mu vůbec nelíbí auta. Odborníci soudí, že je rypouš považuje za konkurenční samce svého druhu, kteří vnikli na jeho teritorium, a proto se do nich vztekle naváží celým tělem, aby je odehnal. Ne že by se auta rypoušům nějak výrazně podobala, nicméně je určitě lepší, když tito tuční zápasníci považují za konkurenty neživá vozidla a nikoli příslušníky lidského plémě.

Zatímco na souši se rypouši sotva valí, v oceánu jsou překvapivě velmi hbití a obratní. Dokážou se potopit do hloubky přes 650 metrů a vydržet tam několik desítek minut. Úctyhodné tukové zásoby získávají z konzumace chobotnic, rejnoků, ryb i menších žraloků, sami se však mohou stát kořistí větších žraločích druhů. V 19. století byli rypouši sloní hojně loveni i lidmi a málem vyhynuli. Díky zákonům na jejich ochranu se situace postupně zlepšila a dneska jejich populace čítá odhadem 650 tisíc jedinců.

Rypouše sloní si můžete důkladněji prohlédnout v následujícím videu, které mimo jiné zachycuje i jejich komické rvačky s vozidly: