Video: Samečci užovek umírají předčasně kvůli náruživosti v sexu

Zoologové si už dříve povšimli, že se samečci severoamerických užovek dožívají mnohem nižšího věku než samičky. Teprve nedávno ale vyšlo najevo, že tento rozdíl souvisí s jejich sexuálním životem.

Když skončí období hybernace, které může v kanadské zimě trvat až osm měsíců, hadi by teoreticky měli ze všeho nejdřív vyhledat potravu, aby načerpali síly na novou sezónu. Samci užovek ale nemají na jídlo ani pomyšlení. Hnáni neovladatelným sexuálním pudem, okamžitě spěchají hledat samičky a připojují se k orgiím, které si můžete prohlédnout na videu:

Při pohledu na klubko pářících se užovek popadne nejednoho muže bledá závist. Uklidněte se, pánové, v tomto případě opravdu není co závidět. Samiček se totiž v klubku nachází podstatně méně než samců, a to v neskutečném poměru 1:100! Představte si, že by na každých sto mužů připadala jenom jedna žena. I kdyby podobné orgie jako vidíme u užovek byly legální i v lidské společnosti, asi by se vám nechtělo lézt přes stovku dalších konkurentů, než se dostanete k dámě svého srdce.

Není proto divu, že samci užovky nemají po zimním spánku jiný zájem, než využít jedinečnou šanci splodit potomky. Své štěstí zkoušejí dva až tři týdny, což je fyzicky naprosto vyčerpává a vede k předčasnému stárnutí jejich organismu. Samičky se naproti tomu šetří. K orgiím se připojí jen na dva až tři dny a potom se odplazí za potravou. Potřebují zachovat energii, aby mohly přivést na svět zdravé potomstvo. Odměnou za jejich zodpovědný přístup je lepší fyzická kondice a delší život.