Video: Dramatický střet levharta a buvola. Vítěz je bohužel předem jasný.

Buvol je vlastně takový, řekli bychom, divoký býk. Pro levharta by bylo jeho maso zajisté vynikajícím obědem, ale to byste mu toho buvola museli nejprve naporcovat. Sám to totiž někdy nezvládne, jak o tom svědčí následující video.

Levhart a buvol Youtube