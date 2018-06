Zajímavý pokus: Co zvláštního udělá míč hozený z 200 metrů díky Magnusovu jevu?

Jmenuje se to Magnusův jev a tohle video přesně vysvětluje, co dělá a jak to funguje. A pokud neumíte anglicky, stačí si v nastavení přidat české titulky.

Jak se brzy dozvíte, s Magnusovým jevem jste se setkali častěji, než jste mysleli – je až nedílnou součástí našich životů. Zjistěte, proč to tak je.

