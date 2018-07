Zajímavý pokus:Takto to vypadá, když rozříznete chřestýši ocas. Čím chřestí?

Patří k nejznámějším hadům a určitě jste ho mnohokrát slyšeli dělat jeho pověstný nebezpečný chřestivý zvuk ocasem. Jenže… Jak ho vlastně vydává? To je přesně otázka, na kterou se pokusila najít odpověď dvojice youtuberů Lincoln a Dan, kteří si pořídili ocas tohoto mrtvého hada a pustili se do zjišťování, jak to vlastně celé funguje. A k jejich překvapení, nenašli uvnitř žádné kuličky, jak čekali.

Ačkoli to vypadá, že chřestýš musí mít v ocasu zásobu nějakých kuliček, nakonec je vše jinak. youtube.com