NEJ videa National Geographic: Nebezpečná krajta sežere cokoliv. I velkou antilopu

Čelisti krajty písmenkové jsou docela malé (ale neskutečně silné a jsou neuvěřitelně pružné - krajta je může otvírat tak, že pozře mnohem větší kořist, než je ona sama), had samotný je sice obrovský (může dorůstat délky až 7 metrů a váhy kolem 100 kilogramů), ale nikdo by do něj asi na první pohled neřekl, jaké kořisti dokáže ulovit a jak obrovské množství masa dokáže spořádat najednou.

Jak pozřít co nejvíce

Nejčastěji jí stačí potkani, zajíci nebo ptáci. Ale pustí se i do drsnějších soubojů s opicemi, antilopami nebo divokými prasaty. Na kořist dlouho číhá a nejraději útočí seshora. Loví stejně nejraději z úkrytu (třeba i schovaná pod vodou). Má výborný čich a budoucí kořist cítí dostatečně předem, aby se mohla připravit na smrtící, několik krátkých okamžiků trvající výpad. Svou oběť silně sevře mezi čelistmi, pak ji celou obkrouží a stahuje. Kořist polyká jako ostatní hadi od hlavy. Je chopna polknout zvířata, která mají obvod i několikrát větší než obrovská krajta. Umožňují jí to nejen silné čelisti a svaly, které jí pomohou oběť spolknout, ale svou roli hrají i velmi silné žaludeční kyseliny - dokáží rozpustit i kosti.

Je jednou z mála krajt, která po neúspěšném pokusu pronásleduje svou kořist i na vzdálenost několika desítek metrů. Vydrží velmi dlouho bez potravy, desítky (v extrémních případech až stovky) dní.

Krajtu najdete v Africe od tropických oblastí až po jižní okraj Sahary. Dospělé jedince najdete spíš v sušších oblastech, a na otevřených rovinách. Nejaktivnější jsou v noci - v tuto dobu nejčastěji vyráží na lov.

Sledujte krajtu s videokamerou na hřbetě:

