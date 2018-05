Klimatizace změnila svět. Díky ní máme lepší kina, automobily, ale také revma

Čekal na vlak a objevil zlatý důl…

Klimatizace se podobně jako řada dalších převratných technických objevů z přelomu 19. a 20. století zrodila ve Spojených státech, odkud se rozšířila do celého světa. Vynález teprve pětadvacetiletého inženýra Willise Carriera poprvé spustili 17. července 1902 v tiskárně Sackett & Wilhelm v newyorském Brooklynu. Carrier, mladý zaměstnanec strojírenské firmy Buffalo Forge, tehdy pomáhal tiskařům vyřešit problémy se špatně schnoucími barvami.

V brooklynské firmě se dobře uvedl už v předchozí zimě, kdy díky jeho vylepšení kotlů Sackett & Wilhelm ušetřili dost peněz. A není proto divu, že Carrierovi svěřili i úkol vypořádat se s papírem, který kvůli vysoké vlhkosti měnil rozměry, a kvůli tomu také tiskaře zlobily barvy. Původně chtěl inženýr pro zachycení vodní páry ze vzduchu použít textilie napuštěné solným roztokem, a nápad také vyzkoušel, šťastná volba to ale nebyla. Nejen že to moc nefungovalo: sůl navíc působila korozi strojů.

Pravý americký příběh

Legenda praví, že na stopu správného řešení Willis Carrier přišel, když jednoho mlhavého večera čekal na vlak a v hlavě mu "docvakl" vztah mezi teplotou, vlhkostí a rosným bodem. Řešení, se nímž nakonec vyzrál na potíže tiskařů, se ve své podstatě používá dodnes. Teplý a vlhký vzduch vhání kompresor přes filtry ke studeným stočeným trubicím, v nichž proudí chladivo. Na trubicích se voda obsažená ve vzduchu sráží a zpět do místnosti se vrací vzduch ochlazený a také mnohem sušší.

Willis Carrier, který původně do firmy Buffalo Forge přišel konstruovat sušičky dřeva a pražící stroje na kávu, tak začátkem 20. století položil základ technologii, která mimo jiné pomohla osídlit další části Ameriky. Vždyť takové Las Vegas by bez funkční klimatizace bylo odsouzeno k tomu, zůstat nevýznamným městečkem u železniční trati kdesi v poušti, prakticky by nemohly existovat ani velké obchodní domy. A díky Carrierově vynálezu také mohly vzniknout i slavné mrakodrapy.

První roky to ale nevypadalo, že by klimatizaci čekala slavná budoucnost, technická novinka se šířila jen pomalu. Poměrně velké zařízení bylo nákladné a ve výrobním programu Buffalo Forge nepatřilo mezi nejdůležitější výrobky. Carrier, který roku 1906 na "aparát na ošetřování vzduchu" získal patent, se ale nevzdal. Spolu s šesti dalšími inženýry založil v New Jersey v roce 1915 vlastní společnost, do které vložil životní úspory, a vrhl se na vylepšování klimatizací.

Trošku jedovaté, ale oblíbené

Mezi prvními sáhly po zařízení pro ochlazování vzduchu biografy, které tak chtěly přilákat diváky i v parných letních dnech. Zpočátku foukalo poněkud těžkopádné zařízení studený vzduch lidem na nohy, pak ale Carrier připevnil výdechy – při konstrukci těch prvních mimochodem použil trysky z rozprašovače insekticidu – na strop a diváci byli mnohem spokojenější. První se z této novinky mohli těšit návštěvníci sálu Rivoli v New Yorku v roce 1925.

K důležitým Carrierovým zákazníkům patřily ve 20. letech i americký Kongres, Bílý dům nebo hala Madison Square Garden otevřená v roce 1925, pro kterou dodala firma i zařízení na výrobu ledu.

Velký rozmach klimatizací přišel poté, co Carrier v roce 1922 nahradil toxický čpavek méně nebezpečným chladícím médiem, a hlavně když konstruktér zmenšil klimatizační jednotky tak, aby se daly umístit na běžné budovy. Do domácností se ale klimatizace i tak začala ve velkém šířit až v 60. letech.

To už zařízení na ochlazování vzduchu dobývalo i automobily, nejprve samozřejmě v Americe. Pokusy o zabudování klimatizace do aut se objevily již ve 30. letech, tehdy ale byly příliš velké, málo účinné a navíc drahé. Novou kapitolu začala psát v roce 1953 automobilka Chrysler a po ní i další výrobci. Vynálezce Willis Carrier se ale toho již nedožil, zemřel v říjnu 1950 ve věku 73 let. Jím založená značka ale existuje dodnes a patří k největším výrobcům klimatizací na světě.

