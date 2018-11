Měli byste na lístek na Titaniku? Velké srovnání cen lístků a dobových platů

Přepočítávat tehdejší platy na dnešní je velmi komplikované a ne úplně smysluplné – nákupní košík v roce 1912 vypadal úplně jinak než ten dnešní. Pokud přistoupíme na maximální míru zjednodušení, tak se dá říci, že jedna tehdejší libra měla cenu přibližně dnešních 2200 korun. Kapitán Smith by tak dnes bral hezký plat 231 000 korun, zatímco námořníci jen 11 000 korun. Nutno dodat, že třeba velmi kvalitní dámský kabát tehdy přišel asi na 12 liber, tedy as 26 000 korun – a to je částka srovnatelná se současností. Mnohem nižší však tehdy byly nájmy; třeba dvoupokojový byt v New Yorku se dal tehdy pronajmout už za částku v přepočtu 6600 korun.