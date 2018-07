Finty a podvody. Směnárníci na Srí Lance mění peníze za kamínky

Srí Lanka je překrásná země pověstná svým čajem. Vysoko v horách, asi ve 2000 metrech nadmořské výšky jsou ty nejznámější čajové plantáže produkující čaj značek Lipton nebo MacWoods. Čajové lístky sbírají sběračky, zpravidla tamilského původu. Ani my jsme neodolali touze spatřit tuto krásu na vlastní oči. Očekávali jsme, že stačí sbalit batoh s pár potřebnými věcmi a připravit se na prostý život co nejvíce podobný tomu, jaký žijí místní lidé.

Ale ani v daleké cizině se neobejdete bez služeb finančního trhu. Ať již toho oficiálního či toho neoficiálního. Ať jste na služební cestě či jste jen pouhým turistou, někdy je potřeba doplnit finanční hotovost v místní měně.

Jste-li ve městě, není nic jednoduššího než prostě navštívit nejbližší banku a směnit penízky za jiné penízky, nebo prostě využít služeb bankomatu. Ale co když jste někde na výletě daleko v horách? Tam jen stěží můžete očekávat banky či bankomaty. Za těchto okolností zpravidla vezmete zavděk službami místních „směnárníků“ a jen doufáte, že transakce proběhne bez problémů a že dostanete, co chcete.

Prodávám kameny

A někdy ani nemusíte chtít, natož potřebovat, a tyto služby jsou vám přímo vnucovány. Evidentně lidmi, kteří zcela jistě na ně „mají“ potřebná povolení. Zkušený cestovatel již ví, jak se jich odříci. To platí pro standardní situace. Letos jsem se však setkala s nestandardním aranžmá těchto služeb, a tak jsem si řekla, že se o tuto zkušenost podělím.

Bylo to letos v lednu u překrásných vodopádů na Srí Lance kousek před městečkem Elle, vysoko v horách, kam jsme se vydali na návštěvu čajových plantáží, které se nacházejí v nadmořské výšce více než 2 000 m. A jak už tak tomu u turisticky exponovaných míst bývá, místní lidé se vám snaží prodat své zboží či služby za každou cenu. A aby taky ne. Znáte to – jste turista, cestujete, tedy nejste žádný chudák, to byste prostě nemohli vytáhnout ani paty z domu. Takže plaťte, protože tady jsou lidé chudí a živí početné rodiny, sociální systém tak, jak jej známe my, neexistuje. A protože je třeba obchodní metody zdokonalovat, vymýšlejí různé fígle.

Srí Lanka se v poslední době stala oblíbenou turistickou destinací. Chudší země, které podlehly turistickému ruchu, jsou pro cestovatelé plné nástrah, a to hlavně finančních. Místní by totiž z návštěvníků rádi dostali co nejvíce peněz. Přečtete si více o fintách a podvůdcích. A hlavně nikdy nezapomeňte, že musíte smlouvat.

Fígl, že vám prodají např. posbírané kamínky a vy za ně utratíte své dolary, je již fígl dostatečně známý a neúčinný. Takže jak dostat z turistů „své“ penízky? Inu jednoduše. Stačí zkombinovat kamínky a směnárenskou činnost. To vás zastaví usměvavý místní človíček, vlídně se k vám přimluví a zajímá ho, odkud že jste, jak se vám zde líbí…

Nový způsob výdělku

A pak to přijde. Jen co pochválíte krajinu, a v našem případě překrásný vodopád Rawana, dostaneme na památku malé kamínky. Když se ohradíme, že nic nekupujeme, jsme ujištěni, že ne, že opravdu za ně nic nechce. Jsou prostě jen na památku. Ale kdybychom i my mu chtěli dát něco na památku, tak bychom mu udělali velkou radost, kdybychom mu dali malou, drobnou minci. Ne – žádný dolar či euro! Prostě naši minci, minci z naší země. Na památku. Téměř z toho zaslzíte, jak nezištní ti človíčkové jsou.

Ovšem to byste se zde nesměli zdržet poněkud déle než ostatní. Déle tak, že tento usměvavý človíček již nepředpokládal, že jste stále ještě zde a že by se vlastně s vámi mohl dát znovu do řeči. Tentokrát to probíhalo zpočátku stejně. Tedy odkud jste, jak se vám zde líbí…. Kamínek na památku… A pak to přišlo. Když už si tak hezky povídáme a on už ví, že jste z Česka, má tady hodně českých mincí. Nemohli bychom mu je směnit za dolary nebo třeba za eura?

A tak vyšla pravda najevo.

AUTOR: Alena Koutná

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: