Proměňují plážové žabky v barevné umění

V místech, jako je Indonésie, Havaj, Indie, Čína či Filipíny, již způsobuje extrémní množství plastů obyvatelům zdravotní problémy. Navíc z pláží i vody nekompromisně vytlačuje zvířata. Pláž Haina v Dominikánské republice je dokonce označována za „dominikánský Černobyl“, protože je zde známo nejvíce případů otravy olovem na světě.

Ve vychozených odpadcích, které zamořují svět, najdeme kbelíky od barev, zubní kartáčky, rybářské sítě… Na mnoha plážích a u vodních toků zůstávají pohozené žabky – nejlevnější obuv, kterou si můžou dovolit i ty nejchudší. Jenže vydrží maximálně rok. Poté připomínají padlé vojáky ve válce. Jen s tím rozdílem, že je nikdo neoplakává ani nehledá…

Erin Smith, žijící poblíž pláže Ponte Vedra na Floridě, se před pár lety během cest po severní Keni setkala s kmenem žen, které využívaly plastové odpadky k výrobě hraček pro své děti. Právě zde tvoří levná plážová obuv značnou část odpadu. To mělo dopad i na mořské želvy, které kvůli rozsáhlému znečištění ztratily místo, kde by mohly naklást vejce.

Dnes je Erin Smith generální ředitelkou sociální společnosti a neziskové organizace Ocean Sole Africa, která z odhozených žabek vyrábí barevná umělecká díla. Po sesbírání a umytí přichází na řadu slepení po vrstvách a následně vyřezávání. V tu chvíli se odhozené kousky proměňují v pestrobarevné lvy, žirafy, žraloky, delfíny či slony v rozměrech od miniatur až po reálné velikosti.

Erin zaměstnala 130 lidí v oblasti Keni, kde je 40% nezaměstnanost. Mnoho rodin tak díky jejímu nápadu může počítat s pravidelným příjmem. „Zajišťujeme pro zaměstnance i pravidelné obědy, školu pro jejich děti a zajímáme se o možnost, že by mohly pokračovat ve studiu na vysoké,“ říká.

Nedávno se rozhodla přivézt kolekci do Spojených států a představit ji v uměleckých galeriích, surfařských obchodech a začít také spolupracovat s místními neziskovými organizacemi. U pláže Ponte Vedra, kde to dobře zná, také otevřela showroom. Zde je k vidění vše, co vše může vzniknout, když dáme vyhozeným věcem druhou šanci.