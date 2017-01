Oblíbený americký strom je minulostí

Strom, u něhož se stáří odhadovalo na 1000 let, se pro svůj dutý kmen stal oblíbenou atrakcí. Nejsilnější bouřka za posledních deset let však způsobila, že se sekvoje při pádu doslova rozpadla. Nikdo přitom netušil, že k vyvrácení stromu dojde. Nejpravděpodobnější příčinou jsou nepříliš hluboké kořeny, které nevydržely nápor vody.



Originální sekvojovec obrovský inspiroval k návštěvě parku tisíce lidí ročně. V roce 1857 se zjistilo, že je strom z velké části dutý. V roce 1870 se rozhodlo, že se do něj vydlabe díra, aby skrze něj mohli procházet turisté. Jeden čas byl zpřístupněn i k průjezdu aut. Nakonec se sekvoje stala součástí turistické stezky.



Po pádu stromu musela být stezka uzavřena. Přestože některé části sekvoje zůstaly neporušeny, kvůli pravidlům národního parku není možné strom rozřezat, a to ani z důvodu zjištění přesného stáří.

Mohlo by vás zajímat: