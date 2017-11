Sierra Leone chce vydražit jeden z největších diamantů světa ve prospěch chudých

Sierra Leone doufá, že po dražbě v Izraeli konečně získá miliony dolarů, jež bude moci využít na rozvojové projekty v zemi. Veškerou naději vkládá do obrovského nebroušeného diamantu.



Půjde o druhý pokus vlády prodat v aukci 709karátový klenot, známý jako "Peace Diamond" ("diamant míru"), a to poté, co představitelé země odmítli nabízenou nejvyšší částku 7,8 milionu dolarů během květnové aukce v New Yorku.



Stát počítá s tím, že více než polovinu výtěžku z prodeje využije na financování projektů čisté vody, elektřiny, vzdělávání a zdravotnictví v Sierra Leone, a to zejména ve vesnici Koryardu v regionu Kono na východu Sierra Leone, kde byl diamanant nalezen.



"Existuje důvod, proč Bůh dal diamanty nejchudším lidem na světě a nejbohatší lidé na světě po nich tolik touží. To je podle mého Tikun Olam (hebrejsky „náprava světa“), což činí náš svět lepším místem," uvedl pro agenturu Reuters Martin Rapaport, předseda společnosti Rapaport Group, která aukci zajišťuje.



Diamant, který aukcionáři označili jako 14. největší na světě, objevil v Koryardu letos v březnu křesťanský pastor, který ho předal vládě.



Diamanty byly v Sierra Leone hnací sílou kruté desetileté občanské války, která skončila v roce 2002. Kvůli boji o moc a ložiska diamantů zemřelo v zemi kolem 50 000 lidí a dva miliony lidí přišly o střechu nad hlavou. Sierra Leone je tak známá i jako země "krvavých diamantů".

