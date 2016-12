Umělý list jako minitovárna na výrobu léků

Holandští vědci vyvinuli umělý list, který se inspiruje schopností rostlin, které při fotosyntéze mění přijatou energii světelného záření na energii chemických vazeb. List pomocí materiálu nazvaného luminiscenční solární koncentrátory (LSK) zachytí sluneční záření. Energie je dostatečně silná pro spuštění chemické reakce. V listech jsou mikrokanálky a čerpáním kapaliny do těchto kanálků se molekuly dostanou do kontaktu se slunečním zářením absorbovaným díky LSK. Tím dochází ke vzniku léků.



„Teoreticky je možné využít přístroj kdekoli. Vše, co potřebujete, je sluneční světlo a naše minitovárna," říká vedoucí výzkumu Dr. Timothy Noël s vizí, že ve chvíli, kdy se umělý list obejde bez elektrické sítě, bude možné s jeho pomocí vyrobit i léky na malárii uprostřed džungle nebo jej využít třeba na Marsu. Dobrá zpráva je, že umělý list, který je ze silikonového kaučuku, funguje, i když je světlo rozptýlené, takže i při zatažené obloze.



Dr. Noël se nyní s kolegy snaží zvýšit výkon listu. Vzhledem k tomu, že list funguje díky mikrokanálkům, může být jednotka jen velmi malá. „Lze si však vytvořit celý strom z mnoha různých listů umístěných paralelně," vysvětluje Dr. Timothy Noël, který předpokládá, že jeho projekt bude dokončen do pěti let.

