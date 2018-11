Není to jen potěšení, je to i lék

Odhání chřipky a nachlazení

Výzkum provedený na Wilkes University například ukázal, že studenti vykazující sexuální aktivit několikrát týdně, měli vyšší hladinu imunoglobulinu A. Ten funguje jako důležitá protilátka v boji proti infekcím, včetně obyčejné rýmy. Ovšem pozor - hladina imonuglobulinu klesala nejen u studentů, kteří neměli sex vůbec, ale i u těch, kteří to s ním naopak přeháněli.

Snižuje deprese a stres

Ačkoli čokoláda je mnohem známější svými uklidňujícími účinky, tak na ženy působí obdobně i kontakt se spermatem při pohlavním styku. Jak podrobněji analyzovala studie provedená na Newyorské státní univerzitě je o vliv ejakulátu, který kromě spermií (které tvoří objemově poměrně zanedbatelnou složku) obsahuje dalších 50 ingrediencí: cukr (pro výživu spermií), imunosupresiva (utlumení ženského imunitního systému, který by jinak zničil spermií), kupodivu i dva ženské pohlavní hormony a nemálo rozveselujících látek - endorfiny, estron, prolaktin, oxytocin, hormon uvolňující thyrotrpin a také serotonin. Ovšem ani muži nemusí zoufat, protože i obecně sex zvyšuje odolnost vůči stresu a uvolňuje napětí.

Zvyšuje inteligenční potenciál

Výzkum vědců na Princeton University v roce 2010 ukázal na dospělých potkanech, že sexuálně aktivní hlodavci zaznamenali nárůst neuronů v hipokampu - části mozku, ve které se ukládají vzpomínky. Vědci na Amsterdamské univerzitě pak navrch zjistili, že pohlavní styk může zlepšit u analytické myšlení lidí.

Zlepšuje celkovou fyzickou kondici

Ne nadarmo se sex přirovnává výkonnostně k chůzi do schodů, takže nepřekvapí, že zlepšuje i fyzickou kondici. Ve skutečnosti bylo zjištěno, že během půl hodiny milování spálíte více než 144 kalorií. Ovšem zároveň platí, že fyzické cvičení příznivě ovlivňuje libido.

Ulevuje od bolesti

O vyplavování hormonů už byla řeč, ale kromě příjemných pocitů snižuje hormon mazlení oxytocin i snížení bolesti, společně s dalšími hormony nastolují duševní i fyzickou pohodu, takže utlumí nejen starosti, ale i bolest zad. Některé studie dokazují, že sex může utlumit i migrény a snížit nepříjemné vedlejší účinky revmatické artritidy. Ovšem opět to neplatí univerzálně, protože studie provedená v Oklahomském centru pro medicínu ukázala, že sex pomohl od migrény 61 % procentům sledovaných žen.

Zlepšuje spánek

Fyzické vypětí plus hormonální stimulace vytváří podmínky pro spokojené zemdlení a upadnutí do hlubokého spánku. Ovšem nemusí to platit univerzálně, protože stejná kombinace může vybudit některé jedince k další aktivitě.

Zlepšuje čich

Po pohlavním styku, tělo produkuje hormon prolaktin, který vytvoří nové neurony v oblasti mozku, která zpracovává pachové vjemy.

Dodává mladší vzhled

Už jsme si vysvětlili, že po sexu se lidé většinou cítí skvěle. Výraz ty jen záříš v této souvislosti jen popisuje častý úkaz. Skotská studie ukázala, že páry, které měly sex alespoň třikrát týdně, vypadaly pro své okolí přibližně o deset let mladší, než byl jejich skutečný věk. Do hry se totiž zapojuje další hormon - estrogen, který mimo jiné zlepšuje i kvalitu kůže.

Snižuje krevní tlak

Vysoký krevní tlak poškozuje cévy v oběhovém systému. To může mimo jiné způsobit i problémy s erekcí u mužů a snížení schopnosti vzrušení a dosažení orgasmu u žen. Výzkumy prokázaly, že pohlavní hormon testosteron, jehož hladina se se sexem zvyšuje, krevní tlak snižuje.

Snižuje riziko srdečních onemocnění

Není divu, že jiné výzkumy naopak prokázaly, že nedostatek sexu zvyšuje až 45 procent riziko srdečních chorob. Více sexu se pak naopak projevilo ve zlepšeném kardiovaskulárním systému.

Pravidelnost period u žen

Jedna studie vědců z Pensylvánské univerzity dává do souvislosti pravidelnost pohlavního styku s pravidelností menstruace u žen. Nejde ovšem jen o styk, tyto účinky má údajně na ženy i kontakt s mužským potem. Jsou ženy, kterým dokonce voní. Vliv potu údajně souvisí s udržováním stabilní koncentrace luteinizačního hormonu, který menstruační cyklus řídí.

Zlepšuje zdraví chrupu

Tohle se zdá už trochu příliš, ale údajně to souvisí s tím, že sperma obsahuje minerály jako je vápník, hořčík a zinek.

Obrana před rakovinou prostaty

Spojování sexu s rakovinou prostaty je dvojí. Existují studie, které dokazují, že pravidelná ejakulace odplavuje karcinogeny a tak brání rozvoji prostaty především u starších mužů. Jiné studie ovšem naopak ukázaly, že především u mladších můžů kolem třicítky se riziko rakoviny s ejakulací naopak zvyšovalo.

Snižuje rizika během těhotenství

Častý pohlavní styk - především ve spojení se spermatem - snížuje údajně riziko komplikací během těhotenství zvaných preeklampsií (které mohou způsobit otoky končetin, bolesti hlavy, nevolnost, a dokonce záchvaty). Způsobuje to jeden protein, který má příznivý vliv na regulaci imunity ženského organismu.

Zvyšuje zdraví spermií

Australská studie související s problematiku plodnosti mimo jiné ukázala, že muži, kteří ejakulovali pravidelně během sedmi dní měli na konci týdne kvalitnější sperma. Vzrostla tak znatelně pravděpodobnost, že oplodní vajíčko. Souvisí to zřejmě s tím, že jejich spermie stráví měně času v testikulárních kanálcích, tím se zkracuje i doba, během které mohou být poškozeny.

S využitím informací servrů a časopisů Greatist, PLoS One, Forbes a Biology of reproduction.