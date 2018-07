Úžasné video: Gorilu naučili mluvit znakovou řečí. Vyjádří neuvěřitelně mnoho.

„Mračit-plakat-mračit-smutek.“ Tyhle znaky ukázala gorila Koko své ošetřovatelce, když se dozvěděla, že zemřel její zvířecí miláček. Stalo se to roku 1984, když kočku, kterou gorila chovala jako domácí zvíře, zajelo auto. Slova v americké znakové řeči složila sama; poté ještě začala vydávat smutné zvuky připomínající lidské vzlykání. Je to jeden z mála důkazů, že jsou zvířata schopná cítit emoce podobné lidským, i vůči tvorům jiného druhu.

ŽENA LÉTA USÍNALA S OBŘÍ KRAJTOU, ALE PAK JÍ VETERINÁŘ OZNÁMIL VARUJÍCÍ ZPRÁVU

Co umí Koko

Francine Pattersonová, ošetřovatelka a „adoptivní matka“ Koko, tvrdí, že její gorila má IQ v hodnotě kolem 70 bodů. Kromě toho ovládá asi 1000 znaků v upraveném americkém znakovém jazyce a rozumí přibližně 2000 anglicky mluvených slov. Je také jedním z mála zvířat, která trvají na tom, že budou mít vlastní domácí zvíře. Koko vystřídala několik koček a papouška – toho si však na rozdíl od koček moc neoblíbila. Dokonce mu vytvořila na první pohled dost podivnou přezdívku – „Ďábel-zub“.

Ďábel a věty

Pokud si pod dojmem předchozího odstavce myslíte, že gorily mají náboženství podobné jako lidí, příliš jste se unáhlili. Gorila samozřejmě není schopná chápat tak abstraktní pojmy jako je Ďábel. Přesto je cesta, jak papouška pojmenovala, hodně zajímavá. Koko zná postavu Ďábla z obrázků. Na nich je červený – tedy stejně barevný jako papoušek. A výrazem zub má zřejmě na mysli papouškův zobák.

O další schopnosti Koko se přesvědčila celá Amerika. Roku 1998 na webu AoL.com proběhl online chat mezi gorilou a Američany. Koko se během něj pokoušela několikrát od své ošetřovatelky získat něco dobrého. Nejprve použila několik izolovaných výrazů, ale po chvíli všechny šokovala. Vytvořila něco jako větu: “ Rty – falešný – sladkost – dát – já“. V češtině to tak nevyzní, ale v angličtině opravdu poslední tři slova (candy-give-me) tvoří smysluplnou větu. Ano, mohla to být náhod, ale je to málo pravděpodobné. Od té doby navíc Koko podobných jazykových struktur vytvořila víc.Schopnost používat správně slova je u Koko opravdu výjimečná. Studovali ji jazykovědci i psychologové – podle některých však umí něco víc. Některá pozorování naznačují, že si dokonce sama znaky vymýšlí. Přišla tak například s vlastním pojmenováním pro prsten. Zvláštní znak ji nikdo nenaučil, ale začala tento předmět nazývat kombinací dvou znaků – „prst“ a „náramek“. Bez problémů spojuje dvě slova, například červené ovoce pojmenuje znaky „rudý-jablko.“

UNIKÁTNÍ VIDEO: DRSNÝ ÚTOK POLÁRNÍHO MEDVĚDA NA FILMAŘE V PŘÍMÉM PŘENOSU

Jak se stala Koko celebritou

Říká se, že Koko je druhou nejslavnější gorilou světa – ve známosti ji předčí pouze filmový King-Kong. Ale také o Koko vznikl celovečerák. Film na motivy knihy Michaela Crichtona Kongo je sice hlavně akční podívaná, ale diváky také informuje o gorilách a jejich schopnosti vládat znakovou řeč. Hlavní hrdinka, gorila Amy, je vytvořená právě podle Koko. Ani to ale není všechno. Koko se objevila po boku několika celebrit, například v show Robbieho Wiliamse. Samozřejmě o ní vzniklo několik celovečerních dokumentů . V posledních letech sice její popularita ve velkých médiích poněkud opadla, ale vloni se o ní vtipkovalo například v oblíbeném sitcomu The Big Bang Theory.

Pochybnosti

Vědci mají s Koko problém. Vlastně celou řadu problémů. Její chování je natolik výjimečné, že nabourává celou řadu představ, které o gorilách (a primátech obecně) máme. Když se pokoušeli chování a schopnosti Koko popsat, narazili na problém. Prakticky všechny informace, které o jejích úspěších máme, pocházejí z jediného zdroje, od její ošetřovatelky Francine Pattersonové.

Pochybnosti projevili i jazykovědci, kteří Koko pozorovali. Někteří potvrdili, že gorila znaky používá zcela náhodně, řadu interpretací vyslovuje jen ošetřovatelka. Také to, že Koko mluví proto, že k tomu cítí potřebu, není podle řady studií úplně věrohodné. Gorila spíš posunky používá proto, aby si od ošetřovatelek vyžádala pamlsky, které za svou snahu dostává…

Záběry, jak Koko komunikuje se svou ošetřovatelkou, najdete zde:

Kromě vědeckých pochybností se u Koko objevily i další problémy. Média se nejvíc zajímala o sexuální skandál, který se v sanfranciské zoo odehrál. Tři zaměstnankyně roku 2005 obvinily Pattersonovou, že je nutila, aby se před gorilou odhalovaly. Koko je podle všeho fixovaná na bradavky, velmi ráda se na ně dívá. Podobnou zkušenost s ní učinil i Robbie Williams, který se s Koko několikrát setkal. Při jednom ze setkání mu gorila zvedla tričko a začala ho za bradavky tahat… Pattersonové nevadí, že jí je sama často ukazuje, ale že k tomu nutila i další zaměstnance, je velmi podivné a příliš to nepomáhá její pověsti.

Sen o svobodě

Pattersonová tvrdí, že Koko by se ráda vrátila zpět do Afriky. Narodila se sice už mezi lidmi, ale prý touží p divočině. Pro tento účel dokonce vznikl zvláštní finanční fond, který má pro tento projekt opatřit finance. Za 17 let, co běží, se však podařilo sehnat jen necelou polovinu potřebné částky. Čtyřicetiletá Koko je sice už dost stará, ale přesto prý naděje, že dožije v pralese, ještě žije…

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: