Během prázdnin přibývá úrazů

Každý rok je to, dalo by se říci, evergreen – letní prázdniny přináší více úrazů než kdy jindy během roku. Chirurgii nebo ortopedii plní pacienti, kteří přecenili své síly. Dle lékařů se totiž do sportovních aktivit či netradičních dobrodružství pouští i netrénovaní lidé, kteří nemají s danou disciplínou žádné zkušenosti. V horším případě ještě posilněni alkoholem.

