Fascinující fotografie: Proměny planety Země očima NASA

Pohled ptačí perspektivou přináší nadhled. Tyto fotografie však není dobré zlehčovat. Naopak - ukazují něco, co nás přesahuje, co jen tak nemáme šanci spatřit. Ale je dobré podívat se důsledkům vlastní činnosti tváří v tvář. Ostatně proto také NASA proměny planety Země sleduje. Více se dočtete na stránkách projektu State of Flux.

Už jsme psali | NASA: Člověk neodvratně mění planetu. Fotografie, které to dokazují

Každý týden přibývají v galerii State of Flux obrázky z různých koutů Země, které ukazují změny na naší planetě - v horizontu od několika dní až po desetiletí. Změny jsou způsobené nejen oteplováním Země, ale některé snímky ukazují zcela jiné, přesto zásadní, jevy, které naši planatu také ovlivňují: osidlování, přírodní katastrofy apod.

Ničivý oheň v Kalifornii

V roce 2006 zasáhly Kalifornii (jako každoročně) ničivé požáry - tenkrát shořelo 11 000 akrů půdy. Obrázek vlevo byl pořízen 3 dny před vypuknutím požáru, obrázek vpravo zobrazuje oblast v době, kdy byl oheň již pod kontrolou.



Sucho v americké Dakotě

Obrázek vpravo zachycuje řeku Missouri během šestiletého období sucha. Málo sněhu ve Skalistých horách v Montaně způsobilo rapidní úbytek vody. V Severní Dakotě se čtvrtá největší sladkovodní nádrž, jezero Oahe, scvrklo tak, že vlastně zmizelo - zůstala jen řeka na dně. V hlavním městě Severní Dakoty, v Bismarcku, se jezero rozprostíralo až k jižním hranicím - celkem v délce 100 kilometrů, jezero bylo 8 kilometrů široké. Nyní je všechno jinak - vodní rezervoár "se proměnil" v tenkou říčku na dně.



Zmenšující se jezero Čad

Vlevo vidíte hladinu jezera v roce 1972, uprostřed je fotografie pocházející z roku 1987 a zcela vpravo je stav k roku 2002. Dlouhotrvající sucha dokázaly jezero proměnit z šestého největšího na světě ve fragment sebe sama. Objem vody v jezeře je jednou dvacetinou toho, co kdysi bývalo. Jezero nebývalo nikdy hluboké (5 až 8 metrů), a stačilo, aby ubylo pár metrů vody a změny zasáhly celoou oblast. Vodní hladinu nahradily všudypřítomné mokřady.

Žlutá řeka v čase

Žlutá řeka v roce 2001 (vlevo) a 2009 (vpravo) - druhá nejdelší čínská řeka a šestá nejdelší na světě byla vždy považována za kolébku čínské civilizace. Její blahodárný vliv byl však odjakživa doprovázen i zničujícími záplavami. Několikrát se obrovská řeka vytrhla z hrází a pak byly škody nepředstavitelné - povodně v roce 1887 a 1931 si vyžádaly kolem jednoho milionu obětí. Šlo zřejmě o nejhorší živelné pohromy v dějinách lidstva.

Mizející ledovce

Snímek zachycuje mizející ledovec na Aljašce. Ustupující Pedersenův ledovec na snímku z léta v roce 1917 (vlevo) a z léta roku 2005 vypadá docela jinak.

FOTO: NASA / State of Flux

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: