Máte paměť na tváře? Možná se uplatníte u policie

Králova snížená paměť na tváře přitom vůbec nemusela souviset s jeho pokročilým věkem. Jak vysvětluje australský odborník David White, schopnost rozeznávat rysy obličeje je v populaci rozptýlena podobně jako inteligenční kvocient a dá se vyjádřit Gaussovou křivkou. Na jedné straně najdeme malé procento lidí, kteří jsou na tváře vyloženě "slepí", jsou rádi, když v masně rozeznají svého dlouholetého souseda. Na druhém konci křivky pak máme hrstku jedinců s nadprůměrnými rozlišovacími schopnostmi, kteří v davu poznají zloděje, jehož podobiznu včera zahlédli v pořadu typu Kriminálka pátrá.

Právě tito lidé se stávají cennými zaměstnanci policejních stanic a vyšetřujících orgánů. V Londýně dokonce existuje speciální tým, který jedince s nadprůměrnou pamětí na tváře vyhledává a dále proškoluje. Členové týmu pak nacházejí uplatnění jako policisté v různých částech země, vytvářejí si vlastní databázi podezřelých tváří ve své hlavě a jsou zváni k vážným případům.

David White ale připomíná, že se paměť na tváře nedá hodnotit podle schopnosti rozeznání známých osob. To, že na ulici poznáte svou zubařku, i když na sobě nemá bílý plášt, ještě neznamená, že jste obdařeni neobyčejným talentem. "Poznat tvář neznámého člověka na dvou rozdílných fotografiích focených z jiných úhlů, to je to pravé umění," říká White.

Pokud byste chtěli otestovat vlastní rozeznávací schopnosti, můžete zkusit krátký online test sestavený psychologem Joshem Davisem z Greenwichské univerzity. Možná zjistíte, že máte fenomenální paměť na tváře, aniž jste to tušili.