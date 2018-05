Z Londýna do Tokia vlakem: Nová trasa by propojila Transsibiřskou magistrálu

Cestující by nasedli v Londýně. Čekal by je pak výlet přes Německo, Polsko, Bělorusko a poté už by se před nimi otevřelo celé Rusko – od Moskvy, přes zasněžené hory na Sibiři, až po opuštěný venkov či Irkutsk.

Aby vlak mohl dorazit až do Japonska, bude potřeba vybudovat dva mosty. Přes první se vlak dostane na největší ruský ostrov Sachalin.



Druhý - 45kilometrový - most (nebo tunel) by vedl ze Sachalinu na druhý největší japonský ostrov Hokkaidó až do města Wakkanai, odkud se lze zhruba do čtyř hodin dostat vlakem do Tokia. Zatímco most přes Japonské neboli Východní moře byl vyčíslen na zhruba 4 miliardy liber, tunel by byl pravděpodobně mnohem dražší.



Ruská vláda už začala s Japonskem vážně diskutovat, jak plán zrealizovat.



Jednání mezi Ruskem a Japonskem je popisováno jako „most přes dějiny“. Moskva a Tokio totiž dosud nepodepsaly smlouvu formálně ukončující nepřátelství z druhé světové války a dosud nebyl bod, na kterém by se shodly.



Ruský vicepremiér Shuvalov upozornil, že, pokud se železniční spojení zrealizuje, Japonsko se stane "kontinentálním státem“.

