55 km pod dohledem

6 let příprav, 9 let stavby a 20 miliard dolarů – Čína se pyšní nejdelším mostem přes moře, který propojí Macao s Hongkongem. Řidiči budou celých 55 km pod dohledem. Kamery detekují každé jejich zívnutí a do řídícího centra přijdou díky snímači, který dostanou při vjezdu na most, data o srdečním tepu i tlaku.