Zpátky do minulosti

Skupinka šedesátiletých žen se ráno oblékne do červenobílých uniforem a s úsměvem nasedne do autobusu, který ji odveze do školy ve městě Ayuthhaya, osmdesát kilometrů severně od Bangkoku. Návrat k učení pomáhá seniorům v Thajsku účinně bojovat proti samotě.