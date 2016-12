Italské Collecchio si odsouhlasilo tiché ohňostroje

Italské městečko Collecchio má sice jen něco málo přes čtrnácti tisíc obyvatel, rozhodnutí zastupitelstva by však mohlo inspirovat i velká města. Představitelé města si dobře uvědomují, jak velký stres vyvolává ve zvířatech, a to nejen domácích, hluk z petard. Rozhodli se proto o odsouhlasení návrhu zákona na využití tichých výbušnin. Této alternativě klasického ohňostroje nechybí světelná show, obejde se však bez ohlušujícího zvuku.



A co se děje se zvířaty, které vyděsí hluk pyrotechniky? Často jsou dezorientovaná, trpí panickými stavy a nevolnostmi. Z toho důvodu mnohdy dochází ke zraněním a dopravním nehodám. Slepice prý dokonce následkem nadměrného hluku snášejí méně vajec.



Otázka je, jestli podobná legislativa respektující zvířata projde v budoucnu i jinde…

Mohlo by vás zajímat: