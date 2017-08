Předpověď se vyplnila! Od Antarktidy se odlomil obří ledovec

Jeden z největších ledovců se od Antarktidy odtrhl ve středu. Vědci upozornili na nebezpečí, které teď může hrozit lodím na celém kontinentu. Ledovec označovaný jako Larsen C má totiž neuvěřitelných 5800 kilometrů čtverečních.



Poloostrov je sice mimo hlavní cesty obchodních lodí, ale je hlavní destinací pro výletní lodě z Jižní Ameriky. Odborníci si pamatují případ z roku 2009, kdy muselo být evakuováno více než 150 cestujících a posádky poté, co kanadská výletní loď Explorer narazila u Antarktidy do obří ledové kry, převrátila se na bok a následně se potopila



Ledovec Larsen C

Už několik měsíců sledovali odborníci pomocí satelitů rostoucí puklinu v ledu. "Protože ledovec patří mezi jeden z největších, jen těžko se dá odhadnout, co se bude dít dál," přiznal Adrian Luckman, profesor na univerzitě ve Swansea, který je zapojen do sledování ledovců v souvislosti s globálním oteplováním Midas. "Může zůstat v jednom kuse, ale pravděpodobnější je, že se rozpadne a části se pak můžou dostat do teplejších vod," dodal.



Velké ledovce se na Antarktidě odlamují přirozeně, a ne vždy to má dopad na výšku hladiny moře. V letech 1995 a 2002 se však oddělily Larsen A a B, což vedlo k dramatickému posunu činnosti ledovců za nimi. „Stále větší množství ledu vstupuje do oceánu, což bezesporu vede k nárůstu hladiny,“ uvedl David Vaughan, glaciolog a vedoucí věd z British Antarctic Survey. K tomu teď nejspíš přispěje i odlomení ledovce Larsen C.

Vědci se stále nedokážou shodnout, jaký dopad bude mít odlamování obrovských ledovců na dění ve světě. „Naše modely zatím potvrzují, že ledový povrch na Antarktidě teď bude zase o něco méně stabilní. Otázka, jestli se máme připravit na větší katastrofu, však bude zodpovězena až za několik let či desetiletí,“ dodat Luckman.

