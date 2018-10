Západní Antarktida se otepluje dvakrát rychleji, než se čekalo. Co to znamená?

Západní Antarktida se otepluje dvakrát rychleji, než se předpokládalo. Vyplývá to ze studie amerických vědců, která byla představena v Oslu. Vědci se podle agentury Reuters obávají, že by oteplování v Antarktidě mohlo vést k rychlejšímu vzestupu hladiny světových moří. O studii informoval i server ScienceDaily.com.

Podle studie vzrostla průměrná roční teplota ve sledované oblasti od roku 1958 o 2,4 stupně Celsia. Je to jedno z nejvyšších temp oteplování na světě a představuje to trojnásobek růstu celosvětové průměrné teploty.

"Západní část ledové pokrývky Antarktidy se otepluje asi dvakrát rychleji, než jsme se dosud domnívali," uvedl jeden z autorů studie David Bromwich. "Oteplování vyvolává obavy z toho, jak moc může Antarktida přispět k vzestupu hladin oceánů."

Pokud by roztál veškerý ledový příkrov v západní Antarktidě, hladina moří by se na celém světě zvedla o 3,3 metru. Vědci ale zdůrazňují, že takový proces by trval několik století. Západní Antarktida v současnosti přispívá k vzestupu hladin oceánů zhruba o 0,3 milimetru ročně. Výraznější vliv má v tomto směru tání ledovců v Grónsku, které podle vědců ročně zvýší hladinu moří o 0,7 milimetru.



Hladina světových moří zvolna stoupá. Za 20. století se podle vědců zvýšila o 20 centimetrů. Pro 21. století odborníci odhadují vzestup moří o 18 až 59 centimetrů v závislosti na tom, jak rychle bude růst průměrná světová teplota.

Podívejte se na neuvěřitelné proměny Antarktidy v dokumentu BBC s Davidem Attenboroughem:





