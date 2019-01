Virtuální procházka Antarktidou ve stopách Scottovy expedice

Dostat se na Antarktidu není nic snadného. Sice tam už dnes jezdí i cestovní kanceláře – třeba expedice National Geographic, které pořádáme společně s CK Adventura. Ale pro ty, kdo si to nemohou dovolit, zůstávala zatím Antarktida nedostupnou. To se teď změnilo. Podívejte se, co můžete zažít:

Google představil v rámci webu World Wonders Project novou atrakci: Chatrč, kterou obýval tým vedený Robertem Scottem. Virtuální procházka nabízí 360stupňové panorama, spoustu informací, naučná dokumentární videa a úžasné dobové fotografie.

Jak na to?

Pro vznik tohoto projektu byla použita stejná technologie jako v případě oblíbeného Street View, ale speciální kamery nemohly být umístěné na automobilech – auta se samozřejmě na mys Evans, kde chata leží, nedostanou. Proto byly kamery dočasně umístěné na sněžné skútry a další mobilnější prostředky. Stránky projektu naleznete TADY.

Příběh Antarktidy: Od Třetí říše až po předmět mocenského zájmu

Scottova chata je místo, které se od roku 1912 prakticky nezměnilo – leží zakonzervované ve sněhu a na vlastní oči ho vidělo jen několik stovek polárníků. Google se spojil s několika organizacemi, které mu umožnily vznik této stránky. Hlavním partnerem byl Antarctic Heritage Trust, ale fotografie a videa propůjčil asi tucet dalších společností.

Scottova chatrč se tak připojila k památkám, které WWP zmapoval předtím. Patří k nim například Královský palác ve Versailles, chrám v Kjótu, archeologický areál v Pompejích, opevněné město Campech nebo třeba Stonehenge. Google projekt startoval se 132 místy v 18 zemích, ale stále přibývají další a další.

