Souostroví Vanuatu chce zakázat dovoz nezdravých potravin ze Západu

Impuls upřednostnit lokální potraviny a mořské plody přišel z provincie Torba. Ta se nachází v severní části Vanuatu a mluví se o ní jako o zapomenutém území. Většina z 10 000 místních jsou farmáři. Vůdce společenství Luc Dini věří, že zákaz potravin ze zahraničí by podpořil zdraví a pohodu ostrovanů: „Je snadné uvařit si nudle nebo rýži, ale takové jídlo nemá žádnou výživovou hodnotu."

Vanuatu, oficiálně Vanuatská republika je melanéský ostrovní stát v Oceánii. Souostroví se nachází přibližně 2350 km východně od Austrálie. Tvoří jej 83 ostrovů a ostrůvků, seskupených do tvaru písmene Y. Největšími ostrovy jsou Espiritu Santo a Malakula. Zdroj: Wikipedie

Mezi nejoblíbenější věci z dovozu patří rýže, sladkosti, konzervované ryby a sušenky. „Torba je na Vanuatu nejvíce izolovanou provincií. Dosud jsme se těšili zdraví a bych byl rád, kdyby to tak bylo i v budoucnu," vysvětluje Dini. Jako odstrašující příklad uvádí příběhy lidí z ostatních provincií: „Potkáte tam mladé dívky, jejichž úsměv často odhalí zkažené zuby, což má na svědomí přemíra cukru. Nechceme, aby se to samé stalo u nás. Ani aby se na Vanuatu rozvinuly nemoci, které souvisejí se západní nezdravou stravou."



Cílem myšlenky je v příštích dvou letech zavést legislativu zakazující dovoz potravin. Provincie Torba usiluje o to, aby se souostroví Vanuatu stalo do roku 2020 první organickou provincií. Vláda Vanuatu sídlící v hlavním městě Port Vila s návrhem souhlasí. Chce si však dopřát čas na zjištění, jaké reakce vyvolá tento směr u místních i turistů.

