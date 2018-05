Obsah časopisu – červen 2011

Objednejte si toto číslo časopisu za 99 Kč

Zrod náboženství

Domnívali jsme se, že zemědělství bylo prapříčinou vzniku měst a později písma, umění a náboženství. Nejstarší chrám na světě však napovídá, že u zrodu civilizací stála naléhavá potřeba něco uctívat. Je starý 11 600 let a archeologové jej odhalili v Turecku.

Text Charles C. Mann

Foto Vincent J. Musi

Příliš mladé na vdávání

Nevěstě může být 14, 10 nebo i pět let. Není to legální, přesto se to však děje stále častěji. S dětskými svatbami se setkáte v různých světadílech, jazykových skupinách, náboženstvích, kastách. Pro Indii je typické, že holčičky bývají zasnoubeny chlapcům o čtyři pět let starším; v Jemenu, Afghánistánu a dalších zemích, kde jsou dětské sňatky velice časté, může být ženichem mladý muž nebo vdovec ve středním věku.

Text Cynthia Gorneyová

Foto Stephanie Sinclairová

Africký superpark

Gepardi a sloni mohou být šťastní, že žijí v Namibii. Z téměř poloviny namibijského území se staly národní parky, veřejné chráněné oblasti a soukromé přírodní rezervace. Po vytvoření Národního parku Dorob v prosinci 2010 se pobřeží od řeky Cunene na angolských hranicích až po řeku Orange na jihoafrických hranicích stalo téměř souvislým řetězcem parků.

Text Alexandra Fullerová

Foto Frans Lanting

Může být Čína zelená?

Kdysi byla Čína považována za „žluté nebezpečí“ a později za „rudou hrozbu“. Nyní jde o černou a zelenou barvu. Začal impozantní závod a kdybyste věděli, jak dopadne – a věděli, zda nebo jak rychle se Čína dokáže zbavit závislosti na uhlí a zapojit slunce a vítr –, pak byste měli jednu z nejdůležitějších informací století. Výsledek tohoto závodu určí, jak zlé to bude s globálním oteplením.



Text Bill McKibben

Foto Greg Girard

Prvky vzácných zemin

Při výrobě přístrojů, po nichž všichni toužíme, od „chytrých“ telefonů přes hybridní vozidla až po akumulátorové vrtačky, se vždy uplatní špetka prvků patřících do skupiny vzácných zemin. Jsou tajnou (čínskou) složkou (téměř) všech výrobků z oblasti vyspělých technologií.

Text Tim Folger

Nezdolné žabí páry

Skokan hnědý (Rana temporaria) se vynořuje z dosud částečně zamrzlých vodních nádrží a v alpských výškách téměř 2 000 metrů se vydává hledat vhodnou partnerku k námluvám a páření. Díky schopnosti přizpůsobit se celé škále klimatických podmínek se tento žabí druh rozšířil téměř po celé Evropě.

Text Mel White

Foto Cyril Ruoso



