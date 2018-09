1,4 miliardy lidí na světě potřebuje razantní změnu životního stylu

Nedostatek cvičení se stává globálním problémem. Nejnovější studie zjistila, že na celém světě se 32 % žen a 23 % mužů vůbec nedostane cvičení, a to ani když se do pohybu započítá chůze, jízda na kole a fyzická aktivita v práci.

Hodně špatně jsou na tom zejména tzv. bohaté země. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) má téměř 40 % dospělých v USA a 36 % dospělých ve Velké Británie sedavé zaměstnání. Od poslední studie v roce 2001 se výsledky ve fyzické aktivitě nejenže nezlepšily, ale navíc se údaje zhoršily i v zemích, jako je Německo, Brazílie, Argentina a některé ostrovy Karibiku.

Stále se zvyšující pasivita vážně znepokojuje především americkou organizaci Heart Association. A to z toho důvodu, že nedostatek cvičení vede k vyššímu vzniku srdečních onemocnění, mrtvice, vysokému krevnímu tlaku, cholesterolu a tělesné hmotnosti.

Vítězové: Uganda a Mozambik

WHO doporučuje zdravým dospělým týdně alespoň 2,5 hodiny aktivity s průměrnou intenzitou nebo 75 minut při vysoké intenzitě, plus k tomu alespoň dvakrát týdně cvičení na posílení svalů.

Po celém světě se výsledky ve fyzické aktivitě liší. Například na příliš sedavé zaměstnání si rozhodně nemůžou stěžovat v Ugandě a Mozambiku, kde jej má pouhých 6 % obyvatel, což činí tyto země nejaktivnější na světě.

Obecně jsou ženy po celém světě mnohem méně aktivní než muži, s výjimkou východní a jihovýchodní Asie.

Doporučení WHO

Organizace upozorňují, že nedostatek cvičení zvyšuje i riziko cukrovky druhého typu a také přispívá k vzniku demence. Dobrou prevencí je proto cvičit v průměru 30 minut denně, přičemž se započítává i svižná chůze. Dva dny je ideální věnovat posilování, a to nejlépe s vyžitím cviků s váhou vlastního těla.



Doporučené týdenní minimum lze rychleji dosáhnout sázkou na běh či plavání, což jsou sporty, které aktivněji zapojí srdce, a to pak lze týdně věnovat pohybu "jen" 75 minut.



Ale pozor! V případě sedavého způsobu života WHO radí zdvojnásobit doporučený čas. Jen tak je podle odborníků možné významně snížit riziko onemocnění a účinně bojovat s depresí a úzkostmi.