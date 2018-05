Aljašská dívka vrhá světlo na otázku, jak první lidé obydleli Ameriku

Vědci uvedli, že studie genomu naznačují, že se jedná o jedinou vlnu migrace do Ameriky přes pevninský most, nyní ponořený, který v prehistorických dobách spojoval Sibiř s Aljaškou a v době meziledové byl zalit mořem.



Pozůstatky dítěte, jenž jsou součástí kultury lovce a sběrače, který lovil bizony, losy, zajíce, veverky a ptáky a chytal ​​lososy, byly objeveny v roce 2013 na prehistorickém táboře v Aljašském údolí u řeky Tanana, asi 80 kilometrů jihovýchodně od města Fairbanks.

Mohlo by vás zajímat:

Dítě, které badatelé nazvali „dívkou svítání“ používalo místní rodný jazyk a patřilo k dříve neznámému původnímu obyvatelstvu Ameriky. Lebka byla nalezena vedle pozůstatků ještě menšího dítěte ženského pohlaví, jehož genom však vědci nemohli využít. Ostatky obou dívek byly pokryty červenou okrou a obklopeny zdobenými parohy.



"Studie poskytuje první přímé genomické důkazy o tom, že veškerý původ domorodého Američana může být vysledován zpět na stejnou populaci původu během poslední doby ledové," uvedla archeolog Ben Potter z univerzity na Aljašce.



Rozdělení na dvě linie

Podle posledních nálezů lebek a kostí se ukazuje, že náš druh Homo sapiens vznikl před 300 000 lety v Africe a později se rozšířil po celém světě. Vědci zkoumali genom dívky a genetická data ostatní populace, aby pochopili, jak a kdy byla Amerika poprvé osídlena.



Ukazuje se, že skupina původních Američanů se před 36 000 lety oddělila od východních Asiatů a o tisíce let později překročila pevninský most. Tato zakládající skupina se pak před 20 000 lety rozdělila na dvě linie.



První linie pokračovala na jih od obrovských ledovců, které pokrývaly většinu Severní Ameriky. Postupně se rozšířila po celé Severní a Jižní Americe a jde o předky dnešních domorodých Američanů.



Druhá linie byla nově identifikovaná populace nazvaná Starověcí Beringové, do které patřila i dívka, jejíž lebka byla nalezena. Ti nakonec vymizeli, možná se však smísili s populací, která později obývala Aljašku.