Hra o trůny vyvolává otázku: Může člověk rukama rozdrtit lebku?

Když si člověk odmyslí, že jde o středověkem sycenou fantasy s draky, kouzly a nemrtvými, tak zbývá otázka, zda někdo má takovou sílu v rukách. Server ScienceAlert se pokusil najít odpověď se vší vážností.

Souboj mezi Oberynem a Horou je na život a na smrt. Štíhlý a mrštný Oberyn odvrací kopím drtivé útoky obrova obouručního meče. Nakonec Cleganea ošklivě zraní a složí k zemi. Zasadí smrtící ránu.

Pak však udělá chybu a zbytečně se zapovídá a přiblíží v domnění, že chroptící obr má smrt na jazyku. Ten ho však popadne, přitlačí k zemi, jeho palce se nezadržitelně zaboří do očí a nakonec Oberynova lebka puká a rozletí se jako vlašský ořech. Scéna jen pro otrlé.

Ovšem podle zprávy NASA může průměrný muž vyvinout sílu odpovídající 90 kg nebo 1000 Newtonů síly při statickém tlaku. Jenže na lidskou lebku je potřeba větší síla, více než pětkrát větší - kolem 500 kilogramů. K tomu se přiblíží tvrdá rána boxera, která dosahuje 5000 Newtonů, ovšem jde o úder vyvolaný pohybem o vysoké rychlosti. Hora ovšem při drcení lebky pouze vyvíjí postupný tlak především prsty a dlaněmi.

Je ovšem nutné vzít v podtaz, že Hora není rozhodně průměrný chlap. V románu i ve filmu je to kolos. Ostatně jeho představitel, Islanďan Hafþór Július Björnsson, je druhý nejsilnější muž na světě. Má impozantní postavu dosahující přes dva metry výšky (Románový hora měl být ještě vyšší - 2,4 m). Váží k tomu 190 kg a uzvedne 419 kg. Z toho plyne, že i při stisku vyvine určitě větší sílu, než průměrný chlap, ale nevyvine půltunový tlak na konečcích prstů je podle odborníků nemožné.

Neurochirurg Tobias Mattei navíc v listu The Washington Post upozorňuje, že i při půltunovém tlaku by hlava nevybuchla tak, jako v seriálu. Pouze by se mírně propadla.

Rozdrcení lebky, jak jej předvedl kultovní seriál, je tedy podle vědců nereálné. Určitá možnost by byla, kdyby si lidé udrželi sílu jako mají šimpanzové, kteří jsou i v průměru čtyřikrát silnější. Evoluční slábnutí lidských svalů bylo údajně důsledkem vývoje mozku.