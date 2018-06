ANIMACE: Zůstat pod lavinou je stejné jako ležet pod betonem

V Davosu se nescházejí jen ekonomové na Světovém ekonomickém fóru, ale také vědci ve Švýcarském institutu pro výzkum sněhu a lavin (ISLF). Institut zkoumá už 60 let laviny a snaží se zjistit, jak je možné minimalizovat jejich nebezpečí. Ve výzkumném centru se snaží pochopit vznik lavin předcházet jim už od roku 1942. Na začátku 50. let smrtící laviny zabily 98 lidí a to bylo impulzem pro změnu směřování výzkumného centra z teorie na praxi. Dnes je hlavním úkolem ISLF prevence vzniku lavin (krátkodobě i dlouhodobě) a výzkum sněhové pokrývky. Vloni se slavilo 75. let výzkumu. První laboratoře na Weissfluhjochu u Davosu začaly totiž fungovat už v roce 1936, postupné rozšiřování pak vyústilo ve vznik institutu. Sníh – již nejen jako hrozba, ale také jako ohrožený zdroj vody v krajině – je ještě dnes ústředním tématem ISLF. Každoročně v rizikových oblastech zemřou v lavinách desítky osob. Největší podíl představují lyžaři, skialpinisté a horolezci.