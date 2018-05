Cesta posvátným Ladakem aneb Objevte krásu Malého Tibetu

Miloši, nedávno jste se vrátil z cesty po Střední Americe – jaká místa jste se skupinou, kterou jste vedl, navštívili?

V únoru a březnu jsem téměř dva měsíce pobýval ve Střední Americe, kde jsem vedl dvoutýdenní cestu se zaměřením na mayskou civilizaci po El Salvadoru, Hondurasu a Guatemale. Cesta byla koncipována v návaznosti na mou knihu 2013: Hvězdá brána k Novému Věku. Navštívili jsme pyramidy Tazumal, San Andres a Casa Blanca v El Salvadoru včetně tamních "mayských Pompejí" s názvem … V Hondurasu to byla lokalita Copán a v Guatemale Tikal, Antigua Guatemala a jezero Atitlán. Celé naše putování jsme natočili na video a vznikne z něj mé první dvd.

Kde se momentálně nacházíte?

Momentálně jsem v Tyrolsku, kde vedu prázdninový pobyt se seminářem a tůrami po nádherných alpských vrcholcích Olympijského regionu Seefeld. Ale již jsme dali do prodeje jednu z mých dalších cest: Ladak – Malý Tibet.

Proč jste si vybral za cíl tvé další cesty zrovna Ladak – Malý Tibet, když jezdíváte do Egypta či Střední a Jižní Ameriky?

Tím, jak Tibet ztrácí svou pravou tvář, řeky se mění, příroda i lidé… to pravé, skutečné a neměnné, co můžeme i v dnešní době obdivovat, je Malý Tibet = Ladak. Sice v Indii, ale vlastně by se dalo říci mimo Indii, neboť leží v podhůří majestátních Himalájí mezi Tibetem, Čínou a Pákistánem. Je to země Tibeťanů a buddhismu a lze ji navštívit během pouhých čtyř měsíců v roce, neboť je po zbytek roku zamrzlá a prakticky nepřístupná. Ladakh je jedním z mých snů již více jak dvacet let. A sny jsou od toho, abychom je uvedli v realitu.

Ladak leží na Hedvábné stezce, že?

Ladak leží na Hedvábné stezce, která zahrnuje 12 míst v Indii. Ty jsou rozdělena do sedmi států a jsou také na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Obchodníci se na Hedvábné cestě pokoušeli prodat například drahé čínské hedvábí a indické koření, tepané stříbrné nádobí, perské koberce či sůl. I hlavní město Ladaku Léh patřilo k nejrušnějším střediskům Hedvábné stezky… Léh je centrum někdejšího království Ladákh. Když se ve 13. století vlekl s kupeckou karavanou po Hedvábné stezce Marco Polo, procházel pravděpodobně i místem, kde leží město Léh. Tehdy tu byla jen prašná cesta a kamenné pole vedoucí k průsmyku Kardung La. Ale již o tři sta let později král Sengee Namgjal mohl pozorovat z oken svého královského paláce velmi rušné uličky plné obchodníků, tažných zvířat a zboží všeho druhu. Další významnou lokalitou, spojenou s Hedvábnou stezkou, je údolí Nubra Valley, kudy vedla stará karavanní stezka do čínského Yarkandu a Kashgaru. V tomto odlehlém západním koutě Indie se spojují údolí dvou řek, Nubry a Shyoku. Region ohraničuje Karakoram Range na západě, ledovce Siachen a Rimo na severu, nekonečné tibetské pláně na východě a severovýchodě a vysoký Ladakh Range na jihu.

Jak je vaše cesta koncipovaná? Je snad určená jen pro meditující účastníky?

Ale kdepak! Sice navštívíme tibetské kláštery jako součást kulturního dědictví Tibetu i dávného království Ladákh, ale i přírodní lokality. Vždyť Ladak leží mezi pohořími Karákoram a Himálaj.

Jaké kláštery navštívíte?

V oblasti města Léh a okolí navštívíme kláštery a chrámy Sankar Gompa, Namgyal Tsemo Gompa, Shanto Stupa a Spitok Gompa. Podél břehu řeky Indus pojedeme i ke klášteru Thikse, který patří mezi nejvýznamnější a nejvyužívanější kláštery v Ladaku. Byl postaven v 16. stol. Je možné zde najít spoustu náboženských textů a místnost s oltářem, kde se nacházejí obrázky ctěných božstev. Dalšími z navštívených klášterů budou i Matho, Tangtse a Diskit. Kromě klášterů navštívíme i palác Shey, který býval v 16. století sídlem krále.

Bude součástí cesty i pobyt v některém z místních klášterů?

Jedinou větší meditační specialitou je návštěva a jednodenní pobyt v Mahabodhi International Meditation Centre, které se nachází na předměstí města Léh. Účastníci budou mít možnost vychutnat si klidnou atmosféru a prostředí tohoto centra. Toto meditační centrum je příkladem přeměny vize v realitu: vážený Bhikkhu Sanghasena založil meditační centrum v roce 1986 především k duchovním účelům a zároveň pro humanitární účely na pomoc nemajetným lidem v Ladaku. Specializovaný tým pracovníků, učitelů, lékařů, mnichů, jeptišek vytvořili integrované centrum, které poskytuje komplexní péči pro všechny segmenty společnosti: děti, starší, mnichy, jeptišky, nemocné, ale i pro ty, kteří hledají duchovní vývoj. Komunita se stala modelem pro tento region prostřednictvím udržitelného, ekologického rozvoje.

Zmínil jste přírodní krásy Ladaku včetně údolí Nubra…

Do údolí Nubra Valley vede cesta přes průsmyk Khardungla Pass, který je nejvyšším silničním sedlem na světě (5602m). Nubra Valley je též místo známé jako údolí květin. Nachází se 150 km severně od Léhu a je nejvíce úrodné údolí v Ladaku. Jeho mírné svahy se promění v úchvatnou zeleň v letních měsících, proto jeho jméno vychází odtud: Nubra znamená zelená. To je především ovlivněno faktem, že se zde nacházejí dvě řeky Nubra a Shyok, které se následně sbíhají těsně nad Deskitem, což je největší město v údolí. Jeho populace je převážně buddhistická. V dávných dobách údolí Nubra tvořilo část pozemní cesty mezi Tibetem a Turkmenistánem. Romantika Hedvábné stezky dýchá na cestovatele na každém kroku… Plánujeme také cestu k jezeru Pangong, které je vyhlášené pro svou úchvatně tyrkysovou barvu a panoramatické výhledy na jezero, nádherné hory a krajinu.

Chystáte nějaký trek?

Samozřejmě! Dokonce třídenní, ale není se čeho obávat, neboť náročnost je stanovena i pro nezkušené cestovatele a dá se říci, že bude nenáročný. Doprovázet nás bude vyškolený místní průvodce. Trek započne ve vesnici Phey (3250 m.n.m.), odkud se vydáme přes Zingchen Gorge do Rumbaku (4000 m.n.m.). Další den prozkoumáme jeho okolí. Během prohlídky divoké přírody lze vidět modrou ovci, velkou tibetskou ovci Argali, různé horské a stěhovavé ptáky a vzhledem k nadmořské výšce také různé druhy rostlin. Když budeme mít štěstí, můžeme zahlédnout i sněžného leoparda nebo vlka mongolského. Poslední den treku budeme putovat k průsmyku Stok La (4900m). Během cesty nás nemine krásný výhled na údolí řeky Indus, která v měla v historii velký význam jako součást cesty po Hedvábné stezce. Poté sestup dolů do vesnice Stok.

Budete mít během cesty i kontakt s místními lidmi?

Nejenže navštívíme vesnici Chushot, kde budeme mít možnost získat zkušenosti z tradičního himalájského života a pravé místní kuchyně. Během našeho celého putování pronikneme do tajů místního životního stylu, budeme dokonce během našeho treku dvakrát ubytováni u místních rodin!

Kdy se zájezd uskuteční a kde se o něm zájemci dozví více?

Cesta do Ladaku – Malého Tibetu se uskuteční již brzy: 2. – 16. září. Více informací lze najít jak na mém webu, tak i na mém facebookovém profilu. Rovněž na webu CK Authentic Travel, která pro mne zájezd organizuje.

Miloš Matula