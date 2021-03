Čtyřchodové menu v obytce? To je výzva!

Já si to představit nedokázala. Pokud někam vyjíždíme obytným autem volím jednoduchý jídelníček a točím pár jídel dokola (tedy přiznejme si, že mám vybíravého muže, který mým kuchařským experimentům, příliš neholduje). Nadšená karavanistka, blogerka a první dáma českého karavaningu Klára Hájek Velinská to vzala jako výzvu a když už, tak už. Rovnou se přihlásila do kulinářského pořadu.

Zatímco Klára vařila v půjčeném velkém obytném autě, ostatní soutěžící šmejdili v její obytné dodávceZdroj: Prima TV

Karavaning v posledním roce zažil neuvěřitelný boom. Jak je omezené cestování, každý hledá způsob, jak na chvilku uniknout z města do přírody. Vlastní obytné auto či přívěs je přeci jen o trochu levnější než si pořídit nyní předražené chaty a chalupy. Navíc každý týden můžete objevovat jiný kout naší země a poznávat další lidi. Na karavaningu je nejlepší ta variabilita, když mi sousedi nesednou, můžu přejet jinam a když si padneme do noty, vznikají z toho přátelství. Máte však jasno čím své přátele v obytném autě pohostit a předvést své kuchařské umění?

Kdo někdy cestoval obytným autem nebo s karavanem, tak ví, jak kuchyňka ve většině z nich vypadá. Pro ostatní – sporák má nejčastěji jen tři plotny, nádobí máte také jen to, co si vezete a musíte průběžně odmývat, protože jinak byste se na těch pár centimetrech čtverečních ani nehnuli. No a troubu? Tak tu mají jen některá obytná auta (většinou je v příplatkovém vybavení).

Každý hledá způsob, jak na chvilku uniknout z města do přírodyZdroj: Archiv Kláry Hájek Velinské

„Jsem obrovský milovník jídla a jsem přesvědčená, že umím dobře vařit, alespoň to tak vnímá i moje rodina a přátelé. V pořadu jsem chtěla ukázat, že už nejsme národ paštikářů, který na cestách vaří jen z konzerv. Chtěla jsem ostatní inspirovat, že i v karavanu se dá vařit kvalitně, jednoduše a chutně,“ vysvětluje Klára svou motivaci, s tím, že chtěla i ukázat, jak může být spaní v obytném vozu zábavné a krásné.

Klára jako předkrm zvolila variaci jednohubek, poté podávala žampionový krém. Hlavním chodem bylo vepřové maso na víně, které vhodně doplnily čokoládové dortíky jako dezert. Podmínky soutěže jsou však náročné. Na čtyřchodové menu pro 5 osob máte jen 2,5 hodiny a přípravu předem produkce pořadu dovoluje jen v ojedinělých a velmi dobře zdůvodněných případech. „Sáhla jsem si na dno, ale stojím si zatím, že i karavanu se lze dobře najíst,“ přiznala blogerka.

Karavaning v posledním roce zažil neuvěřitelný boomZdroj: Archiv Kláry Hájek Velinské

Zatímco Klára vařila v půjčeném velkém obytném autě, ostatní soutěžící šmejdili v její obytné dodávce. Soutěžící byli překvapeni, že na tak omezeném prostoru se dá skutečně žít, nejen přežívat. Pokrmy servírovala venku pod přístěnkem u obytného auta. Což byla v říjnu (kdy se pořad natáčel) trochu komplikace, protože letošní podzim byl pěkně sychravý. Sami se v pondělí podívejte, zda to Kláře neubralo body.