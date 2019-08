Do dvou let bez tabletu, říká WHO

Podle zjištění WHO tráví dnešní děti příliš mnoho času sledováním multimediálních zařízení, a to již od nejútlejšího věku. V průměru stráví u obrazovek asi 2,2 hodiny denně, a to na úkor pohybu a spánku. Přitom podle doporučení WHO děti do dvou let před obrazovku vůbec nepatří, zato by měly mít aspoň 180 minut aktivního pohybu denně.

„V pozdějším věku se již situace mění. Například děti ve věku tří až čtyř let by měly strávit před obrazovkou maximálně hodinu denně,“ cituje doporučení Světové zdravotnické organizace Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness a prezidentka FISAF.cz, s tím, že den má pouze 24 hodin, a pokud dítě stráví před obrazovkou tři hodiny, znamená to, že tento čas chybí někde jinde. Zasahuje tak do aktivit, které pediatři a psychologové označují za klíčové, a to je pohyb a kvalitní spánek.

„Sezení nahradilo pohyb a následky vidíme všude kolem sebe. Dnešní děti mají ze stálého hrbení u obrazovek horší držení těla, nejsou tak mrštné, jako byli v mládí jejich rodiče, a také nám tloustnou. Asi 20 % českých dětí trpí nadváhou, z toho je dokonce 10 % obézních. A to považuji za alarmující zjištění. Proto velmi vítám výzvu WHO, která zní: Vraťme dětem jejich čas na hraní,“ říká Jana Havrdová a dodává, že tím „hraním“ rozhodně není míněno hraní her na tabletu.

Doporučení Světové zdravotnické organizace se týkají i spánku – například děti do dvou let měly spát v průměru 11-14 hodin včetně spánku během dne, tří a čtyřleté děti 10-13 hodin, přičemž je opět míněn i spánek během dne.

Skvělou příležitostí pro děti od čtyř do devíti let je například celonárodní projekt Děti na startu, který běží už od roku 2014, a do něhož se zapojuje stále více subjektů po celé republice. Jeho hlavní myšlenkou je umožnit sportování všem dětem bez rozdílu, a navíc zábavnou formou, bez soutěžení a porovnávání výkonů.