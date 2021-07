Dobře sedět v koňském sedle

KŮŇ ROVNÁ SE LÁSKA

Většina dětí, které nemají od malička k přírodě daleko, si dříve nebo později zamiluje koně. Pokud láska dítěte ke koním přeroste fázi obrázků, plyšáků a knížek, tak jednoho dne se dočkáte věty: „Mami a tati, já bych se chtěl/chtěla naučit jezdit na koni“, a jestli ctíte rozhodnutí vašeho dítěte, začnete řešit možnosti. Nabídky výuky jízdy na koni jsou celkem rozšířené, většinou za nimi pochopitelně musíte vyjet z města ven. Ovšem nemůžete počítat s tím, že tenhle koníček vás vyjde nějak levně, časově i finančně. Pokud láska ke koňům ve vašem dítěti zvítězí a stane se z něj celoživotní vášeň, výbava jako je bezpečnostní vesta, helma, rajtky, chapsy, šporny, jezdecké boty a sedlo na koně budou nezbytné.

Zdroj: www.kamkekonim.cz

KDE NAJDU KONĚ

Poptejte se nejdříve svých přátel a známých, možná vám doporučí dobrou jízdárnu, ale jednou ze záruk kvality stáje, je členství v České jezdecké federaci. Nevíte-li, kde svému dítěti můžete dopřát kvalitní výuku na koni, existuje webová stránka kamkekonim.cz a jak vidíte sami z obrázku nad tímto textem, i u vás určitě bude jízda na koni dostupná! Tahle stránka má pomoci milovníkům koní najít tu pravou stáj pro své jezdecké aktivity a začít si tak plnit svůj sen…

JAK ZAČÍT JEZDIT

Zcela zásadní je pro začátečníka takzvané „lonžování“. Kůň, který nese na zádech člověka, který ještě nikdy nejezdil, se cítí nekomfortně, protože jezdec s ním neumí zkoordinovat pohyby a to má za následek, že kůň jej považuje spíše za těžké břemeno. Lonž naučí jezdce správným pohybům tak, aby koni neubližoval. Lonž je totiž asi deset metrů dlouhý provaz, který drží lonžující člověk a ten stojí uprostřed pomyslného kruhu a koordinuje jízdu. Má tedy na starosti koně, aby neběžel příliš rychle, aby se nesplašil nebo aby jezdce nevyhodil. Jezdec má proto čas přizpůsobit posed koni, zvyknout si na zvláštní pohyb, který se musí naučit proto, aby s koněm mohl jet třeba i rychleji.

SAMI S KONĚM

Jakmile se naučíte správně sedět, tak vyzkoušíte, co je klus a jak při něm tělo pracuje. Až budete umět koně zastavit, může cvičitel lonž odložit, obvykle to bývá po šesti až deseti lekcích. Bude to pravděpodobně i fáze, kdy začnou vaše dítě učit koně na jízdu připravit. Vyvést ho ze stáje, správně utáhnout sedlo, upravit třmeny a také sami nasednout a vysednout. Dále se pak učí takzvaně krokovat, tedy procházet se po jízdárně.

To, aby se dítě na koni cítilo komfortně, zajišťuje dobré sedlo, které by pro začátek mělo být univerzální a může se použít na všechny jezdecké disciplíny. Pro dítě by mělo být hlavním kritériem vhodného sedla to, aby mělo úchyt a kratší posedlí. Výběr dalších pomůcek a vybavení záleží na tom, jak moc se vaše dítko s koňmi sblíží a jak moc ho jízda na nich „chytne“. A odtud už je jen krůček k samostatnému ježdění.