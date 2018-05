Důležitý objev! Zvířata si dokážou vybavit sled vzpomínek stejně jako lidé

Neurovědci z americké státní univerzity Bloomingtone v Indianě poprvé prokázali, že zvířata jsou schopna si mentálně přehrát svoje vzpomínky.

„Důvod, proč se zajímáme o paměť zvířat, je způsob, jak více porozumět narušené paměti u lidí, ke které dochází v případě Alzheimerovy choroby,“ řekl vedoucí výzkumný pracovník Jonathon Crystal.

Ztracené vzpomínky

Mnoho let jsou studie ohledně léků na Alzheimerovu chorobu založeny na tom, jak tyto léky ovlivňují prostorovou paměť, většinou proto, že prostorová paměť je u zvířat snadno vysledovatelná. Jenže je to velmi omezující, protože se ví, že Alzheimerova choroba zasahuje i jiné typy paměti.



„Když vaše babička onemocní Alzheimerem, nejvíc vás zasáhne skutečnost, že si nemůže vzpomenout, co jste jí vyprávěli o svém životě, když jste u ní byli naposledy,“ upozorňuje Danielle Panoz-Brown z univerzity v Indianě.

Jde o problém s epizodickou pamětí, která se od prostorové liší tím, že jste schopni si vzpomenout na konkrétní události ve správném pořadí. Klasickým příkladem je, když něco ztratíte.



Abyste zjistili, kde jsou „pohřešované“ klíče od auta, musíte z paměti dostat jednotlivé kroky - „epizodu“ po „epizodě“. Pokud se vám nevybaví chronologie všech událostí, cítíte se ve výsledku zmateně a zůstanete bez klíčů.

Tříleté pátrání, skvělý výsledek

Laboratoř pod vedením Jonathona Crystala se proto rozhodla zaměřit na možnosti epizodické paměti u zvířat. Téměř tři roky pracovali s 13 potkany.



Vědci nejprve chtěli, aby si myši zapamatovaly celkem 12 jedinečných pachů. Poté byla zvířata umístěna do „arény“, z nichž každá měla trochu jiný vzorec těchto pachů. Potkani byli odměněni, pokud identifikovali druhý a čtvrtý zápach ze seznamu.

Vědci však šli ještě dál. Chtěli se ujistit, že si potkani vzpomínají nejen na jednotlivé události, ale i na události ve správném pořadí. Proto tým zamíchal pořadím seznamu pachů před každou zkouškou, aby zjistil, že myši používají svou epizodickou paměť k tomu, aby si vzpomněli na správné pořadí.



Celkově potkani dokázali dokončit úkol za 87 procent času. Crystal říká, že to je dostatečný důkaz, že používali epizodickou paměť.





Navíc některé následné experimenty potvrdily, že tato část jejich paměti byla dlouhotrvající (vzpomněli si i po hodinové pauze) a odolná vůči "interferencím" z jiných paměťových úloh - což jsou dva aspekty, které jsou reprezentativní pro epizodickou paměť.



Vědci však ještě nejsou na konci zkoumání. Dalším krokem je navrhnout nové způsoby testování a měření epizodické paměti u potkanů. Pevně věří, že díky těmto krokům by mohly budoucí studie léků na Alzheimerovu chorobu začít čerpat z epizodické paměti stejně jako prostorové.

"Opravdu se snažíme posunout zjištění ohledně hranic zvířecích vzpomínek a ukazuje se, že se dostáváme k bodu, který se stále více podobá tomu, jak vnímají vzpomínky lidé," řekl Jonathon Crystal.

