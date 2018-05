Holandsko mění pravidla vstupu do čtvrtě červených luceren

Amsterdamská rada prosadila přísnější předpisy týkající se průvodců, kteří po hlavní městě Holandska provádějí více než pět lidí a zamíří do nejznámější vykřičené čtvrtě na světě.



Od dubna bude v Red Light District zakázána domluvená prohlídka skupiny, ve které je více než 20 lidí. Organizované procházky musejí skončit nejpozději ve 23:00 a turisté by se s průvodcem neměli nadlouho zastavovat v rušných oblastech, jako jsou mosty přes kanál Oudezijds Achterburgwal.



Turisté budou mít během prohlídky s průvodcem zakázáno fotit si spoře oděné ženy a dívky, které ve výlohách nabízejí svoje sexuální služby. Když se kvůli výkladu zastaví, měli by se postavit zády k výloze. Zakázáno je i hlasité pokřikování, užívání drog a alkoholu.



Samostatně pracujícím průvodcům, jejichž skupina pravidla poruší, hrozí pokuta 190 EUR, velké společnosti můžou zaplatit až 950 EUR.



Amsterdam se rozhodl zavést přísná pravidla poté, co se dobrovolný kodex chování ukázal jako neúčinný.





Prostituce je v Nizozemsku legální, ale nikoliv na ulicích, proto se ženy a dívky vystavují za okny, aby přilákaly zákazníky. Na první pohled se zdá, že se tady mají sexuální pracovnice mnohem lépe než kdekoli jinde ve světě – jsou pod policejní ochranou, často jsou podrobovány zdravotním testům a mají dokonce i své odbory.



Jenže mnoho z nich bylo přivezeno z východní Evropy pasáky, kteří je nutí k práci pod hrozbou fyzického násilí a nějaká pravidla jsou jim cizí, což v roce 2013 odhalil dokument Jodie Marsch o temné stránce amsterdamské prostituce.



„Šokovalo mě, co jsem viděla. Myslela jsem si, že tam pracují dívky, které tam být chtějí, ale ukázalo se, že až 80 % z nich je součástí obchodu s lidmi,“ vzpomíná Jodie Marsch.



Součástí nového zákona je proto také rozhodnutí, že každý, kdo má sex s prostitutkou, o které ví, že je obětí obchodu s lidmi, dopouští se trestného činu a muže být odsouzen až na čtyři roky do vězění.

Mohlo by vás zajímat: