INFOGRAFIKA: Dějiny fotbalu začaly rvačkou

Úplně nejstarší míčovou hru podobnou fotbalu hráli už ve staré Číně. Říkali jí cuju. Současnou verzi fotbalu by tehdejší hráči asi vůbec nepoznali.

Podívejte se na špičkovou infografiku, která vývoj a dějiny fotbalu přehledně shrnuje:

Méně známým faktem je, že fotbal by vypadal úplně jinak, nebýt zednářů. Přestože to může znít jako podivná konspirativní teorie, je neoddiskutovatelným faktem, že moderní fotbal vznikl v podniku, který patřil zednářské lóži. Na tom není nic divného, zednáři v 19. století stáli za většinou změn - a patřit k nim bylo v podstatě normálnější, než nebýt jejich členem. Dá se říci, že moderní fotbal vznikl 26. října 1863 v londýnské zednářské hospodě Freemasons Tavern. Právě tam se totiž sešli zástupci školních fotbalových klubů, aby založili sdružení The Football Association.

INFOGRAFIKA: Newslab

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: