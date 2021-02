Fotograf Ivan Král

Když vejdete do jeho ateliéru v Paláci Metro, okamžitě se ocitnete v jiném světě. Přivítá vás nejen on, ale i čtyři stěny plné skvělých obrazových fotografií. Máte-li, ať chcete nebo ne, chmuru na duši, pak v tomhle prostředí z vás určitě spadne. Ivan Král (65) to prostě s přírodou a Prahou, jak dokazují fotky, umí.

„Mám rád Šumavu i zákoutí hlavního města. Vždycky, když vyrazím ven třeba se jen tak projít skoro pokaždé objevím něco, co třeba oči běžného návštěvníka nevidí. Přestože fotím už skoro třicet let a říkám si, že mne už nic nemůže překvapit, s chutí pak konstatuji, že se mýlím. Je pořád co objevovat a čím se nechávat okouzlit. Věřím, že tenhle nekonečný seriál městských i přírodních krás bude pro mne a můj foťák stále ještě hodně dlouhou dobu inspirativní,“ říká Ivan Král.

K fotografickým obrazům se musel řadu let „propracovávat“. Cesta to nebyla mnohdy jednoduchá. Po ukončení středního odborného učiliště pracoval v několika tiskárnách jako reprodukční fotograf, o několik let později byl přijat do Fondu výtvarných umělců a od té doby působí jako nezávislý umělecký fotograf. A úspěchů nemá za sebou nikterak málo. Je držitelem prestižního certifikátu Qualified European Photographer, který uděluje Federace evropských fotografů FEP v Bruselu, členem uměleckého spolku Jednoty umělců výtvarných, na svém kontě má i ocenění Kniha roku za obrazovou publikaci Naše Praha, které uděluje Ministerstvo kultury a mimo společných realizoval i přes padesát samostatných výstav doma i ve světě.

Shrnuto do jedné věty, Ivan Král je králem nejen podle jména, ale i králem Prahy a Šumavy a v současné době jsou jeho doménou především autorské i zakázkové obrazové publikace a reprezentační nástěnné kalendáře.