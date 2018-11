Jak by vypadal první kontakt s UFO: Úředníci by svolali tiskovku

Vládám jsou mimozemšťané ukradení.

V každém druhém vědecko-fantastickém filmu vědí vlády o přítomnosti mimozemských civilizací. A také mají plány a agentury, které jsou schopné se s touto situací vypořádat. Ve skutečnosti je však vládám (ne)existence života ve vesmíru lhostejná. Kdybychom inteligentní život objevili, byl by první kontakt nejspíš na skupině nezávislých amatérů.

Tato skupina už dokonce existuje a funguje řadu let. Jmenuje se poměrně nenápadně – Postdetekční pracovní skupina (PPS). Funguje v rámci programu SETI, tedy mezinárodního výzkumného programu pro hledání mimozemské inteligence.Ústav SETI se snaží najít chytrý život ve vesmíru už od 60. let 20. století – zatím marně.

I když šance, že v dohledné době narazíme na mimozemskou civilizaci, je i podle lidí ze SETI malá, je lépe být připraven. Postdetekční pracovní skupina je jen skupina expertů, nemá podporu žádné vlády – ale její členové jsou respektovaní a úctyhodní lidé s informacemi a postupy, které nikdo jiný nemá. Koho jiného by vlády oslovily než právě je?

Kdo je kdo

V současné době má tato skupina 21 členů, mezi nimi špičkové vědce, především fyziky, astronomy a biology. Kromě nich jsou v ní zástupci médií, dva právníci, filozof, teolog a také dva spisovatelé sci-fi. Předsedou této skupiny je známý fyzik a spisovatel populárně vědeckých knih Paul Davies.

O hledání mimozemských civilizací, smyslu tohoto počínání a způsobech, jak s cizinci komunikovat, je i nejnovější kniha Paula Daviese Podivné ticho. Vydalo ji nakladatelství Argo/Dokořán. Velkou pozornost autor věnuje například tomu, jak by se k cizí návštěvě stavěly například náboženské instituce.

"V případě, že bude zaznamenán domnělý signál, bude úkolem pracovní skupiny dělat poradce všem osobám, kterých se to bude týkat,“ píše Paul Davies. Objevitel signálu mimozemské civilizace by měl sdělit veškeré informace SETI a Mezinárodní astronomické unii. Tyto organizace se pak postarají o další informování důležitých institucí – v prvé řadě OSN. Utajit kontakt by se tedy s největší pravděpodobností nepodařilo. Zejména pokud přihlédneme k tomu, že dalším krokem by podle protokolu PPS bylo svolání tiskové konference.



Co se stane pak?

Nastane šílenství. Pracovní skupina moc dobře zná dnešní svět. Ví, jak rychle se informace šíří a jak atraktivním tématem jsou mimozemšťané pro média. Noviny, blogy, facebook, internetové zpravodajské servery – ti všichni začnou psát jen o mimozemské návštěvě. Dá se očekávat, že v touze po informacích novináři i veřejnost „shodí“ servery SETI. PPS má však plán i pro tuto situaci – má k dispozici dobře zaveslované neveřejné servery, údajně odolné i proti těm nejvtíravějším hackerům. Připravený je také „Plán okamžité reakce“, v jehož rámci by se měl dodávat médiím i vládám dostatek ověřených informací a současně vyvracet ty nejšílenější nesmysly a opravovat polopravdy.

Komunikaci, byla-li by možná, s mimozemskou civilizací by na sebe vzala zřejmě také PPS. Jak na to? I k tomu jsou rozsáhlé studie z dílen lidí ze SETI. Nejlepší cestou je pokusit se nalézt shodu na něčem univerzálním. To znamená, že jako komunikační sdělení by z naší strany odešly nejprve základní matematické a fyzikální rovnice. Těmi bychom jednak ukázali naše znalosti, ale současně bychom poskytli klíče k pochopení našich schopností. Poslední úvahy expertů z PPL však naznačují, že je to možná dost dobře zbytečná úvaha. Pokud by nás cizí civilizace našla v hlubinách vesmíru, jistě už o nás bude vědět prakticky všechno – z našeho vysílání by o nás znala zřejmě víc, než bychom si přáli…

A pak?

Podle Daviese by bylo oznámení o existenci mimozemské civilizace dlouhodobým šokem, který by mohl vyvolat vážné problémy a možná i nepokoje. Potvrzení civilizace mimo Zemi by určitě otřáslo zejména nábožensko vírou. Davies se domnívá, že nejohroženější skupinou by v tomto případě byli křesťané. Jedinečnost Ježíše Krista je omezena na jeho inkarnaci v našem světě – mohli by pak ještě vůbec věřit Bibli, když by se ukázalo, že nemluvila pravdu o tak klíčové věci?

Lidé ze SETI se právě na předvídání následků prvního setkání zaměřují čím dál víc. Na setkání PPS roku 2010 se dokonce usnesli, že promýšlení dopadů teologických, filozofických i technologických by teď mělo patřit k prioritám jejich výzkumu. Zatímco díky práci předchozích generací se podařilo stanovit, jak s mimozemšťany komunikovat a jak je vůbec hledat, dnes se vědci konečně dostávají k tomu, jaké by setkání mohlo mít pro lidstvo následky.

